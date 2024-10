Các loài động vật có nọc độc như rắn, ếch, ong, nhện... đều sở hữu cơ chế riêng biệt để tránh tự làm tổn hại bản thân. Trong tự nhiên, chúng ta dễ dàng bắt gặp các loài có độc như rắn, ếch, ong, nhện... Đa số nọc độc từ chúng gây tê liệt thần kinh, đông máu, hoặc các tình trạng bệnh lý vô cùng nghiêm trọng, có thể đoạt mạng nạn nhân trong giây lát. Tuy nhiên, một điều thú vị là các loài mang nọc độc lại không thể tự làm tổn thương chính mình bởi nọc độc chết người của chúng, và mỗi loài lại sở hữu cơ chế riêng để thích nghi với điều này. Your browser does not support the video tag. Vì sao loài vật có nọc độc không thể tự gây nguy hiểm? (Video: Minutes Earth).