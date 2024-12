Vì sao không nên trực tiếp vo gạo trong ruột nồi cơm điện?

Hãy từ bỏ thói quen vo gạo trực tiếp trong nồi cơm điện và thay bằng cách vo gạo an toàn, hợp vệ sinh hơn để bảo vệ sức khỏe và độ bền của thiết bị. Vo gạo là một bước quan trọng trong quá trình nấu cơm để làm sạch và đảm bảo hạt cơm sau khi nấu đạt được độ thơm ngon, dẻo dai. Nhiều người có thói quen vo gạo trong ruột nồi cơm điện vì sự tiện lợi, tuy nhiên cách làm này không được khuyến khích bởi nhiều lý do quan trọng liên quan đến cả an toàn và độ bền của thiết bị. Vì sao không nên vo gạo trong nồi cơm điện? Những tác hại được liệt kê dưới đây là lý do chúng ta không nên vo gạo trực tiếp trong ruột nồi cơm điện. Không nên vo gạo trong nồi cơm điện. (Ảnh: Martha Stewart) Làm hỏng lớp chống dính Hầu hết các ruột nồi cơm điện hiện đại đều được phủ một lớp chống dính nhằm giúp cơm không bị dính vào thành nồi. Khi bạn vo gạo trực tiếp trong ruột nồi, hạt gạo có thể cọ xát và làm trầy xước lớp chống dính này. Theo thời gian, lớp chống dính sẽ bị bong tróc, khiến cho cơm dễ bị cháy và dính vào nồi, đồng thời cũng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Giảm tuổi thọ của nồi Lớp chống dính không phải là phần duy nhất bị ảnh hưởng khi bạn vo gạo trong nồi cơm điện. Các vết xước có thể tạo điều kiện cho nước và các chất cặn bẩn ngấm vào vật liệu dưới lớp chống dính, gây ôxy hóa và ăn mòn kim loại, giảm tuổi thọ của nồi cơm điện. Thói quen vo gạo trong nồi cơm điện sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của nồi. (Ảnh: Health) Ảnh hưởng đến chất lượng cơm Lớp chống dính bị hỏng không chỉ dễ gây cháy cơm mà còn khiến cơm không được nấu chín đều. Điều này có thể làm giảm chất lượng bữa ăn, đặc biệt là khi bạn nấu các loại gạo có yêu cầu chế biến đặc biệt như gạo tẻ hoặc gạo lứt. Khó vệ sinh Việc vo gạo trong nồi cơm điện cũng có thể khiến cho các chất bẩn hoặc vi khuẩn bám vào kẽ nồi hoặc nắp nồi, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm cơm có mùi khó chịu. Để bảo vệ nồi cơm điện và đảm bảo chất lượng bữa ăn, bạn nên sử dụng rá giá nhỏ hoặc chậu nhỏ để vo gạo. Thêm nước lạnh và dùng tay nhẹ nhàng khuấy đều để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Bạn nên vo gạo hai đến ba lần cho đến khi nước trở nên trong hơn. Nên vo gạo ra giá trước khi đổ vào nồi. (Ảnh: Simply Recipes) Lưu ý không chà xát quá mạnh để tránh làm mất đi lớp cám gạo chứa nhiều chất dinh dưỡng. Những sai lầm khi sử dụng nồi cơm điện Việc sử dụng nồi cơm điện không đúng cách có thể dẫn đến nhiều vấn đề về chất lượng cơm và tuổi thọ của nồi. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải khi sử dụng nồi cơm điện. Không đọc hướng dẫn sử dụng Dù sử dụng bất kỳ sản phẩm điện tử nào, việc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng là điều cần thiết. Nồi cơm điện từ nhiều nhà sản xuất có thể có cách sử dụng khác nhau, từ chức năng cơ bản đến các tính năng nâng cao như hẹn giờ, chế độ nấu đa dạng. Bỏ qua bước này có thể khiến bạn không tận dụng hết được các chức năng của sản phẩm hoặc sử dụng sai cách, dẫn đến hư hỏng. Không kiểm tra nguồn điện Một sai lầm phổ biến là không kiểm tra nguồn điện trước khi bắt đầu nấu. Nếu cắm sai nguồn điện hoặc tiếp xúc điện không tốt, nồi cơm điện có thể hoạt động không hiệu quả hoặc thậm chí gây nguy hiểm. Đảm bảo nguồn điện dùng phù hợp với yêu cầu của nồi là bước quan trọng để tránh các sự cố không mong muốn. Không vệ sinh nồi thường xuyên Sau khi sử dụng, nồi cơm điện cần được làm sạch thường xuyên để loại bỏ cặn bẩn và vi khuẩn tích tụ. Phần lòng nồi, nắp trong và van thoát hơi nước cần được vệ sinh sạch sẽ. Không lau chùi đúng cách có thể ảnh hưởng đến mùi vị của cơm và giảm tuổi thọ của nồi. Nên thường xuyên vệ sinh nồi cơm điện. (Ảnh: The Spruce) Đong gạo và nước không đúng tỷ lệ Một trong những sai lầm lớn nhất là không đong đúng tỷ lệ gạo và nước. Mỗi loại gạo có thể yêu cầu lượng nước khác nhau để đạt được độ mềm và ngon như mong muốn. Việc đong nước quá ít dẫn đến cơm bị sống, còn quá nhiều có thể khiến cơm bị nhão. Sử dụng cốc đong đi kèm với nồi và làm theo hướng dẫn là cách tốt nhất để đảm bảo cơm chín đều và ngon. Mở nắp nồi khi cơm chưa chín Nhiều người có thói quen mở nắp nồi để kiểm tra cơm trong lúc nấu. Điều này có thể làm mất đi lượng nhiệt và hơi nước quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình làm chín cơm. Tốt nhất là nên hạn chế mở nắp nồi cho đến khi nồi chuyển sang chế độ giữ ấm. Không nên mở nắp nồi khi cơm chưa chín. (Ảnh: Nilempatna) Sử dụng nồi không đúng mục đích Một số người tận dụng nồi cơm để nấu nhiều món khác nhau mà không để ý rằng có thể làm hỏng lớp chống dính hoặc gây cháy nồi. Nên xem xét chức năng cụ thể của nồi để sử dụng đúng mục đích, tránh việc sử dụng quá tải hoặc không phù hợp. Theo VTC News