Vì sao không nên mua vàng lúc này?

Sáng nay (25/10), giá vàng nhẫn vẫn duy trì ở đỉnh cao 89 triệu đồng/lượng ngang giá vàng miếng SJC. Nhiều chuyên gia cho rằng, không nên đầu tư mua vàng thời điểm này vì giá cao và biến động mạnh. Công ty Vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 87,9 - 89 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn 87,48 - 88,98 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn được Tập đoàn Doji niêm yết 88 - 89 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá nhẫn tròn thấp nhất thị trường 86,9 - 88,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Nhẫn trơn giữ nhịp tăng liên tục trong 10 ngày qua. So với giữa tháng, mỗi lượng nhẫn trơn đã tăng hơn 5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC được nhóm ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) niêm yết 89 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC 87 - 89 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.734 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương gần 83 triệu đồng/lượng. Theo dự báo của các nhà băng hàng đầu thế giới, giá vàng thế giới có thể lên 3.000 USD/ounce vào năm sau và giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, không nên đầu tư mua vàng thời điểm này vì giá cao và biến động mạnh. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.260 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với trước đó. Đây là phiên thứ 9 liên tiếp tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng. Riêng từ đầu tuần đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng thêm 57 đồng. Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá USD ở mức 25.233 - 25.473 đồng, tăng 10 đồng/USD cả 2 chiều mua vào - bán ra. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, giá USD tại các ngân hàng tăng khoảng 730 đồng, tương đương mức tăng gần 3%; qua đó đưa tổng mức mất giá từ đầu năm của đồng VNĐ so với USD lên 4,3%; giá USD niêm yết tại các ngân hàng đều đã tiến sát mức đỉnh lịch sử gần 25.500 đồng được tạo lập vào tháng 4. Ngọc Mai