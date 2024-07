Vì sao không nên mua bột sắn ướp hương hoa?

Vì sao không nên mua bột sắn ướp hương hoa? Mùi hương tự nhiên của những bông hoa tươi thường khá nhẹ, chỉ đủ ướp cho một lượng bột nhỏ, do đó sẽ cần lượng hoa lớn nếu cần sản xuất bột sắn dây để bán. Quá trình ướp cũng khá công phu. Do đó, chi phí làm bột sắn ướp hương hoa tự nhiên sẽ rất lớn, chưa kể mùi hương tự nhiên cũng không tồn tại lâu mà bay khá nhanh.

Để các món từ bột sắn dây thêm hấp dẫn, nhiều người thường ướp với hoa nhài, hoa bưởi cho thơm. Tuy nhiên, nếu không phải bạn tự tay làm, hoặc biết chắc chỗ bột sắn mình mà người khác cho, biếu được ướp tự nhiên theo quy trình an toàn thì tốt nhất nên dùng loại nguyên chất.

Theo Đông y, sắn dây vị ngọt, tính mát, có công dụng giải nhiệt, chữa các chứng sốt do ngoại cảm, đau cổ gáy, đau đầu, sốt cao khát nước, chảy máu cam...

Chính vì vậy, để tạo mùi thơm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, nhiều nhà sản xuất bột sắn dây thường cho hương liệu để tạo mùi. Hương liệu an toàn đủ tiêu chuẩn dùng cho thực phẩm thường rất đắt, do đó nguy cơ bạn mua phải bột sắn ướp hương liệu không đảm bảo chất lượng sẽ rất cao, chẳng những không đem lại mùi thơm dễ chịu như hoa thật mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe. Đó là lý do vì sao bạn không nên chọn bột sắn ướp hương hoa mà nên mua loại "mộc".

Không nên mua bột sắn ướp hương hoa mà nên chọn loại nguyên chất. (Ảnh minh hoạ: Pinterest)

Lưu ý, với loại bột sắn ướp hương hoa để nguyên cả cánh trong túi bột, bạn nên sử dụng sớm. Những cánh hoa còn trong bột sắn dễ bị nấm mốc, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Những lợi ích của bột sắn dây

Bài đăng trên website của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec đã chỉ ra những lợi ích sức khoẻ khi sử dụng bột sắn dây: