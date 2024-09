Các chuyên gia điện máy khuyên bạn không nên dùng giấy ăn để lau màn hình ti vi để đảm bảo chất lượng hình ảnh và tăng độ bền của thiết bị; vì sao lại như vậy? Việc làm sạch màn hình tivi rất quan trọng nhằm đảm bảo hình ảnh sắc nét và sống động, không chỉ tăng chất lượng trải nghiệm mà còn bảo vệ sức khỏe đôi mắt. Tuy nhiên, việc vệ sinh màn hình tivi cần được thực hiện đúng cách mới có thể đảm bảo chất lượng hình ảnh và độ bền của thiết bị. Vì sao không nên dùng giấy ăn lau màn hình tivi? Vì tiện, nhiều người vẫn luôn dùng giấy ăn để lau màn hình tivi, không biết rằng thói quen này không có lợi. Theo các chuyên gia điện máy, màn hình tivi hiện đại, đặc biệt là các dòng tivi LED, OLED hoặc LCD, có cấu trúc phức tạp và nhạy cảm hơn rất nhiều so với những mẫu tivi cũ. Lớp kính bảo vệ màn hình thường được phủ một lớp chống phản chiếu và chống xước để cải thiện trải nghiệm xem. Tuy nhiên, lớp phủ này rất mỏng và dễ bị tổn thương nếu không được bảo quản và làm sạch đúng cách.

Các chuyên gia điện máy khuyên bạn không nên dùng giấy ăn để lau màn hình tivi. (Ảnh: The Spruce) Nếu sử dụng giấy ăn để lau màn hình tivi, bạn có thể vô tình gây hại cho lớp phủ này. Giấy ăn dù mịn nhưng thực chất vẫn không đủ mềm mại và có thể để lại những vết xước siêu nhỏ trên bề mặt màn hình. Ban đầu bạn có thể không nhận ra những vết xước này, nhưng lâu dần, màn hình sẽ bị mờ đi hoặc xuất hiện những vết trầy làm giảm chất lượng hình ảnh. Ngoài ra, giấy ăn cũng có thể để lại các mảnh vụn nhỏ sau khi lau, khiến màn hình trông còn bẩn hơn trước khi bạn lau chùi. Điều này đặc biệt đúng khi bạn cố gắng lau các vết bẩn dính, chẳng hạn như dấu vân tay hoặc dầu mỡ trên màn hình. Giấy ăn không đủ khả năng làm sạch các vết bẩn này và đôi khi chỉ khiến chúng lan rộng hơn, làm cho màn hình tivi bị mờ và khó xem hơn. Một số loại giấy ăn còn được tẩm hóa chất để tăng độ mềm mại hoặc khả năng hấp thụ. Các hóa chất này khi tiếp xúc với màn hình tivi có thể gây ra hiện tượng ố vàng hoặc làm mờ lớp phủ chống lóa. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài của tivi mà còn làm giảm tuổi thọ của màn hình. Đó là lý do vì sao bạn không nên dùng giấy ăn lau màn hình tivi. Để giữ cho màn hình tivi luôn sạch sẽ và không bị trầy xước, bạn nên chuẩn bị một miếng khăn mềm hoặc khăn lau chuyên dụng.Trên thị trường có nhiều loại dung dịch làm sạch màn hình chuyên dụng, được thiết kế để không gây hại cho lớp phủ bảo vệ của màn hình. Bạn có thể mua bình dung dịch này và kết hợp với khăn mềm để lau. Tuyệt đối không nên phun trực tiếp lên màn hình để tránh nước hoặc dung dịch thấm vào các khe hở của tivi. Bạn hãy phun dung dịch lên khăn, sau đó lau màn hình tivi nhẹ nhàng.

Để giữ cho màn hình tivi luôn sạch sẽ, bạn nên chuẩn bị một miếng khăn mềm hoặc khăn lau chuyên dụng. (Ảnh: The Spruce) Lời khuyên của các chuyên gia là nên tắt tivi khi làm sạch và để màn hình nguội hoàn toàn trước khi lau, tránh hiện tượng màn hình bị nứt do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Bạn nên làm sạch màn hình tivi định kỳ nhưng không quá thường xuyên. Nếu bạn lau quá thường xuyên, màn hình có thể bị mòn đi nhanh chóng do các lần ma sát. Chỉ nên lau chùi khi màn hình thực sự bám bụi hoặc có vết bẩn rõ rệt. Các bước vệ sinh màn hình tivi đúng cách



Sau khi chuẩn bị xong khăn lau và dung dịch chùi rửa, bạn hãy tiến hành các bước vệ sinh màn hình tivi như sau: Tắt tivi và ngắt điện nguồn của tivi trước khi vệ sinh Việc ngắt nguồn điện sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tivi cũng như bảo vệ bạn không bị điện giật, cháy nổ trong quá trình vệ sinh. Ngoài ra, khi tivi không hoạt động, bạn có thể nhìn thấy rõ nhất mọi vết bẩn trên màn hình và làm sạch chúng triệt để. Vệ sinh màn hình Chuẩn bị bình chứa và đổ một lượng dung dịch tẩy rửa thích hợp vào đó. Dùng khăn vải mềm nhúng dung dịch trong bình chứa rồi vắt khô, sau đó lau màn hình tivi. Đối với màn hình bị bẩn do bám bụi bình thường, bạn hãy lau theo hình chữ Z (dích dắc) từ mép phía bên phải đến mép bên trái và ngược lại cho đến hết. Đối với màn hình bị bẩn do dính vân tay hoặc khi lau hình dích dắc không đều, bạn cần lau theo chuyển động hình tròn và di chuyển từ mép màn hình bên này sang mép bên kia, từ trên xuống dưới đến hết màn hình tivi. Bạn có thể tăng lực tay vừa phải để loại bỏ những vết bẩn cứng đầu. Vệ sinh các bộ phận còn lại của tivi Các bộ phận như khung màn hình, đế tivi, vỏ máy, điều khiển đều làm bằng nhựa cứng, là vật liệu ít nhạy cảm hơn so với màn hình tivi nên bạn có thể sử dụng một miếng khăn giấy hoặc khăn lau bụi bình thường để lau sạch. Theo VTC news