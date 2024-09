Vì sao không nên đi bộ hay chạy trên thang cuốn?

Lo ngại người sử dụng có thể đối mặt với nguy hiểm, một số nơi trên thế giới đã ra quy định, cấm mọi người đi lại trên thang cuốn.

Ảnh minh họa: Brightside Mọi người có thói quen đứng yên ở phần bên trái của thang cuốn và để trống bên phải cho những người muốn đi bộ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, đã xảy ra nhiều vụ việc như mọi người xô ngã, hành khách chạy lên xuống thang cuốn... Chính vì vậy, một số nơi đã yêu cầu mọi người phải đứng yên khi sử dụng thang cuốn. Tháng 10/2021, tỉnh Saitama trở thành địa phương đầu tiên ở Nhật ra quy định đứng yên trên thang cuốn, tiếp sau là TP Nagoya và lan ra cả nước. Công ty sản xuất và bảo trì thang cuốn Hitachi Building, có trụ sở tại Tokyo, đã đưa ra lời giải thích lý do tại sao việc đi lại trên thang cuốn lại nguy hiểm. Lý do đầu tiên là thang cuốn vốn không được thiết kế để đi bộ. Việc đi lại trên một thiết bị đang di chuyển gây ra nhiều nguy hiểm. Sự khác biệt về chiều cao của các bậc thang cuốn và thang bộ thông thường dễ gây vấp ngã hoặc bước hụt. Nhà ga Nhật Bản cấm mọi người đi bộ trên thang cuốn. Ảnh: Mainichi Theo Brightside, một lý do khác đó là nếu mọi người đều đứng yên cả hai bên trái và phải, thang cuốn có thể chở được nhiều hành khách hơn. Ngoài ra, việc đi bộ trên thang cuốn có nguy cơ gây thương tích hoặc khiến người khác bị ngã. Việc đứng yên trên thang máy còn cho phép mọi người có thêm phút giây thư giãn. Một ngày trôi qua quá nhanh đến nỗi chúng ta thường quên việc hoạt động chậm lại để thư giãn. Theo PNVN