Để tránh nguy hiểm khi di chuyển, nhiều nơi trên thế giới yêu cầu lắp đặt cảnh báo không nên chạy trên thang cuốn, vì sao việc chạy trên thang cuốn lại kém an toàn? Thang cuốn là phương tiện di chuyển tự động phổ biến ở các trung tâm thương mại, sân bay, nhà ga, bến tàu cùng nhiều khu vực công cộng khác. Nó giúp mọi người di chuyển nhanh từ tầng này qua tầng khác, khu vực này qua khu vực khác mà không tốn sức, nhất là khi bạn bị đau chân hoặc phải cầm đồ nặng. Vì sao không nên chạy trên thang cuốn? Thang cuốn di chuyển khá chậm, vì thế nhiều người chạy để tăng tốc độ. Hành động này tưởng chừng vô hại và giúp tiết kiệm thời gian nhưng thực ra lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với cả người chạy và những người xung quanh. Thang cuốn không được thiết kế để chạy bộ. Dưới đây là những lý do bạn không nên chạy trên thang cuốn: Nguy cơ vấp ngã, chấn thương Thang cuốn không phải mặt phẳng cố định mà là một hệ thống chuyển động. Khi di chuyển trên thang cuốn, bước chân của bạn sẽ không bảo đảm được sự ổn định như khi đi trên mặt đất. Vì vậy khi vội vàng chạy trên thang cuốn, bạn rất dễ mất thăng bằng và trượt ngã. Trên thực tế đã có rất nhiều vụ tại nạn xảy ra khi người sử dụng không tuân thủ quy định an toàn. Sự cố ngã ở thang cuốn có thể làm bong gân, bầm dập tay chân, gãy xương hay làm tổn thương các bộ phận khác trên cơ thể. Các bậc thang cũng có những khe hở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Khi chạy trên thang cuốn, bạn có thể làm mắc kẹt giày dép, quần áo vào thang, gây ra những tai nạn đáng tiếc. Ảnh hưởng tới người khác Thông thường mọi người đi thang cuốn sẽ đứng yên để thang di chuyển, do đó nếu chạy trên thang cuốn, bạn không chỉ đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm mà còn ảnh hưởng tới những người khác. Thang cuốn có không gian hẹp, khi chạy, bạn dễ va vào những người phía trước. Nếu không phản ứng kịp thời, họ có thể làm rơi đồ hoặc ngã, thậm chí ngã liên hoàn, đặc biệt là khi trên thang cuốn đang có người già, trẻ nhỏ. Giảm hiệu năng của thang cuốn Thang cuốn được thiết kế để mọi người di chuyển dễ dàng mà không tốn nhiều sức lực. Việc mọi người đứng vào đúng vị trí từng bậc thang và bình tĩnh di chuyển theo nhịp độ của thang sẽ giúp toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ. Nếu cố gắng vượt qua đám đông phía trước bằng cách chạy trên thang cuốn, bạn sẽ phá vỡ nhịp độ đó, khiến mọi người trở nên hỗn loạn, khó kiểm soát, giảm hiệu quả hoạt động của thang. Đó cũng là lý do vì sao không nên chạy trên thang cuốn. Quy tắc an toàn khi sử dụng thang cuốn Để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, ở nhiều trung tâm thương mại, nhà ga, sân bay, đơn vị vận hành đặt các biển báo "Đứng yên trên thang cuốn", "Không chạy trên thang cuốn", thậm chí có bảng chỉ dẫn để trẻ em không sử dụng thang cuốn một mình. Những khuyến cáo này được đặt ở vị trí dễ nhìn để nhắc nhở người dùng.

Không nên chạy trên thang cuốn (Ảnh minh hoạ: istock) Để sử dụng thang cuốn an toàn, bạn cần lưu ý một số điều sau: Đứng yên khi sử dụng thang cuốn và giữ khoảng cách an toàn với người khác. Bám vào tay vịn thang cuốn để giữ ổn định và sự thăng bằng. Giữ quần áo, giày dép đồ đạc gọn gàng khi sử dụng thang cuốn để tránh bị mắc kẹt khi thang di chuyển. Không chen lấn, xô đẩy khi đang di chuyển bằng thang cuốn. Người già, trẻ nhỏ khi đi thang cuốn cần có người đi cùng, tuyệt đối không sử dụng thang cuốn một mình nếu chưa quen. Theo VTC news