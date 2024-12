Vì sao không nên cất quần áo vào ngăn tủ khách sạn?

Khi lưu trú tại khách sạn, nhiều người có thói quen dỡ quần áo ra khỏi vali và cất vào tủ ngăn kéo. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo đây có thể là quyết định sai lầm. Daniel Clarke - chuyên gia du lịch và giám đốc của công ty kinh doanh ứng dụng đậu xe Parklink - chia sẻ rằng ông đã từng bị kiến và rệp giường chui vào ba lô khi để hành lý trong tủ ở khách sạn của 2 kỳ nghỉ. Từ những trải nghiệm "đắt giá" đó, ông nhận ra tầm quan trọng của việc vệ sinh tủ. Ông thường mang theo khăn lau kháng khuẩn để lau chùi bề mặt tủ ở khách sạn trước khi đặt hành lý, hoặc tận dụng bồn tắm để đặt vali - một giải pháp vừa tiết kiệm không gian vừa không bị côn trùng tấn công. Tiến sĩ Jason Singh thuộc trung tâm Bệnh viện StoneSprings (Virginia, Mỹ) cũng đưa ra lời khuyên tương tự trên Instagram, khuyến khích du khách hạn chế sử dụng tủ quần áo trong phòng khách sạn. Ảnh minh họa. Theo Tiến sĩ Singh, những tủ ngăn kéo bằng gỗ hoặc có các khe hở và khớp nối là nơi lý tưởng để rệp giường trú ẩn. Ông chia sẻ: "Không chỉ giường mà tủ ngăn kéo khách sạn cũng có thể có rệp giường. Những nơi này thường khó vệ sinh kỹ, do đó nguy cơ xuất hiện rệp rất cao". Các chuyên gia từ công ty kiểm soát dịch hại Terminix cũng khẳng định rệp giường không chỉ xuất hiện trên giường ngủ mà còn có thể ẩn náu ở các đồ nội thất khác trong phòng khách sạn, bao gồm ghế, sofa, bàn làm việc, và đặc biệt là tủ ngăn kéo. Những khe hở, đường may và các khớp nối là nơi rệp giường dễ dàng ẩn náu mà không bị phát hiện. Ngoài ra, rệp giường còn có thể lẩn trốn ở những vị trí không ngờ như tường, trần nhà, phía sau giấy dán tường, khung tranh, ổ cắm điện, ván chân tường. Chúng thậm chí có khả năng bò qua các bức tường để di chuyển giữa các phòng. Để giảm nguy cơ rệp giường tấn công hành lý, ông Singh khuyên du khách nên sử dụng móc treo trong khách sạn để bảo quản quần áo. Một cách đơn giản hơn là không cần dỡ đồ, mà chỉ cần "lấy trực tiếp ra khỏi vali". Ông cũng chia sẻ một mẹo nhỏ được cho là rất hiệu quả trong việc dụ rệp giường ra khỏi nơi ẩn náu. "Bạn có thể sử dụng máy sấy tóc ở mức nhiệt cao nhất để thổi khí nóng dọc theo đường nối giữa đệm và vào các khe hở của giường. Nhiệt độ cao sẽ buộc rệp rời khỏi nơi ẩn náu và dễ bị phát hiện hơn", ông gợi ý. Một biện pháp an toàn khác được chuyên gia du lịch Daniel Clarke khuyến nghị là đặt hành lý trong bồn tắm khách sạn ngay khi nhận phòng. Bồn tắm là một không gian tương đối an toàn, giúp bạn có thời gian kiểm tra kỹ lưỡng phòng và đảm bảo không có bất kỳ dấu hiệu nào của loài côn trùng gây hại này. "Hành lý của tôi từng bị rệp giường và kiến bò vào trong các chuyến đi trước đây. Kể từ khi để vali trong bồn tắm, tôi không còn gặp vấn đề tương tự. Đây là nơi an toàn và sạch sẽ, đặc biệt trong phòng nhỏ", Clarke chia sẻ. Theo Người Đưa Tin