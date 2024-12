Vì sao không nên bơm lốp xe quá căng?

Lốp xe ảnh hưởng đến sự an toàn và vận hành của xe, vì vậy việc bơm lốp xe quá căng tiềm ẩn nhiều rủi ro trên đường. Nhiều tài xế thường bơm lốp xe quá căng với hy vọng cải thiện hiệu suất nhiên liệu và độ bền cho lốp. Tuy nhiên, đây lại là sai lầm bởi không chỉ gây hại cho lốp xe mà còn còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi di chuyển trên đường. Dưới đây là những rủi ro có thể xảy ra khi bơm lốp xe quá căng: Nguy cơ nổ lốp Khi lốp bơm căng hơn mức tiêu chuẩn, áp suất trong lốp sẽ gia tăng, tạo sự dồn nén cho lốp. Điều này có thể dẫn đến việc lốp xe bị biến dạng hoặc phình to, nhất là các chuyến đi dài hoặc di chuyển ở tốc độ cao. Bên cạnh đó, lốp xe quá căng cũng có thể dẫn đến nguy cơ nổ lốp, gây nguy hiểm cho chính tài xế và người tham gia giao thông. (Ảnh minh họa) Giảm lực ma sát giữa lốp với mặt đường, dễ mất lái Khi bơm lốp quá căng, ma sát giữa lốp và mặt đường giảm khi lốp khiến cho việc điều khiển xe khó khăn, nhất là khi vào các khúc cua hoặc đường trơn trượt. Lốp căng quá mức cũng khiến các rãnh trên lốp không hoạt động hiệu quả trong việc thoát nước, dẫn đến hiện tượng trượt nước. Lúc này, lốp xe thiếu ma sát với mặt đường, dễ trượt bánh và tăng nguy cơ mất lái. Giảm cảm giác lái Lốp xe quá căng làm khả năng hấp thụ dao động dao động từ mặt đường giảm mạnh, khiến xe cứng và không êm. Điều này vừa gây cảm giác khó chịu cho người lái, vừa ảnh hưởng xấu đến hệ thống treo và bộ phận khác trên xe. Lâu dần, việc này làm giảm tuổi thọ của lốp và nhiều bộ phận của xe. Những lưu ý khi bơm lốp xe Để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển, các nhà sản xuất khuyến cáo người dùng nên đưa xe đi kiểm tra áp suất lốp định kỳ, bao gồm cả lốp dự phòng. Nên kiểm tra khi lốp nguội để đưa ra con số chuẩn xác nhất. Ngoài ra, nên sử dụng dụng cụ đo áp suất thay vì chỉ dùng cảm giác để nhận biết bánh xe căng hay non. Khi dùng tay cảm nhận, bánh xe lúc đó đã quá cứng hoặc quá mềm. Điều này dễ gây ra tình huống mất an toàn cho tài xế. Chú ý không bơm lốp quá căng hoặc quá non vì sẽ ảnh hưởng đến ma sát của bánh xe với mặt đường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tốt nhất, nên bơm lốp theo đúng áp suất tiêu chuẩn nhà sản xuất đưa ra. Minh Phương(tổng hợp)