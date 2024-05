Vì sao khi đi máy bay không nên mặc quần đùi, áo ngắn?

- Quần áo không đủ ấm: Nhiệt độ trên các chuyến bay thường thấp để đảm bảo sự an toàn cho hành khách. Hơn nữa, trên chuyến bay, bạn cũng không thể di chuyển thường xuyên nên dễ có cảm giác lạnh. Vì vậy, bạn nên mặc vài lớp quần áo để có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể.

- Quần áo bằng vật liệu dễ cháy: Mặc dù hiếm khi gặp phải trường hợp khẩn cấp trên các chuyến bay nhưng bạn vẫn nên đề phòng. Các vật liệu dễ cháy gồm vải sần, vải mỏng, vải bông hay vải lanh... Để an toàn hơn trong các tình huống có hỏa hoạn, bạn nên mặc các loại vải dày.

- Quần áo bó sát: Trong suốt quá trình di chuyển, mạch máu trong cơ thể sẽ phải chịu áp lực do sự thay đổi áp suất. Những loại trang phục bó sát làm tăng áp lực lên cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu. Bởi vậy, bạn nên chọn những bộ đồ rộng rãi, thoải mái một chút khi di chuyển bằng máy bay.

Ngoài ra, để chuyến bay thoải mái và an toàn, các tiếp viên hàng không khuyên bạn không nên mặc các trang phục dưới đây:

- Trang phục phức tạp: Bạn chắc hẳn không muốn phải ở lâu trong nhà vệ sinh máy bay chỉ vì phải cố gắng cởi bộ áo liền quần. Trang phục phức tạp không chỉ khiến việc đi vệ sinh trở nên khó khăn hơn mà còn làm bạn khó chịu khi ngồi ghế. Nếu không muốn cứ 5 phút lại phải chỉnh quần áo, hãy đảm bảo rằng bạn đang mặc một bộ đồ thoải mái.

- Các loại vải gây ngứa: Một số loại vải thích hợp để đi chơi nhưng cũng có thể khiến bạn khó chịu khi ngồi trên máy bay nhiều giờ liền. Bạn nên mặc các loại vải thoáng khí và mềm mại để tránh tình trạng da bị kích ứng trên chuyến bay.

- Giày cao gót: Nên lựa chọn giày thể thao thay vì giày cao gót để thoải mái hơn khi di chuyển. Trong những tình huống khẩn cấp, giày cao gót còn có thể gây rắc rối cho bạn. Ngoài ra, do làm bằng chất liệu vải không co giãn, giày da sẽ co lại khi gặp không khí lạnh khiến đôi chân trở nên đau nhức.

Theo VTC News