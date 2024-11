Vì sao ít người trồng hoa hướng dương trước nhà?

Hướng dương là loài hoa được nhiều người ưa thích vì vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy sức sống, tuy nhiên nó ít khi được trồng trước nhà, vì sao? Hoa hướng dương (Helianthus annuus) có màu vàng tươi sáng, bông lớn bung nở rực rỡ, được coi là biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng. Màu sắc nổi bật của nó giúp nhiều người cảm thấy tràn đầy năng lượng, vượt qua sự ủ dột, buồn bã nên được rất nhiều người yêu thích. Vì sao hoa hướng dương ít khi được trồng trước nhà? Mặc dù rất được ưa chuộng, loài hoa này thường chỉ được trồng ngoài cánh đồng, trang trại. Dưới đây là các lý do giải thích vì sao ít người trồng hoa hướng dương trước nhà.

Vì sao ít người trồng hoa hướng dương trước nhà? (Ảnh: American Meadows) Không đủ ánh sáng Hoa hướng dương có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, nhưng chúng cần được trồng ở nơi nhiều ánh nắng. Vậy nên, nơi thích hợp để trồng nó là những cánh đồng rộng để cây có thể hướng về mặt trời. Nếu trồng trước cửa nhà, hoa hướng dương khó có thể nhận ánh nắng mặt trời nhiều giờ trong ngày vì không gian thường bị che khuất một hoặc nhiều mặt. Nếu thiếu nắng, hoa hướng dương sẽ không đẹp, cánh bị quăn lại, thân cây èo uột, thậm chí bị lép, không ra hạt. Không dễ chăm sóc Hướng dương cần đất ẩm và phải được tưới tiêu hợp lý trong mùa khô. Tình trạng thiếu độ ẩm và dinh dưỡng sẽ khiến cây kém phát triển. Hoa hướng dương cũng rất sợ khí hậu lạnh, chỉ nên bắt đầu trồng khi thời tiết đạt từ 18 độ C trở lên. Vì thế, ít người trồng hoa hướng dương trước nhà mà chọn trồng các loại hoa dễ chăm sóc hơn như cúc hay mười giờ. Chúng có thể tự nảy mầm và phát triển mà không đòi hỏi quá nhiều về điều kiện môi trường. Thu hút ong và sâu bọ Những bông hoa hướng dương chứa đầy mật là mục tiêu của các loài côn trùng thụ phấn, đặc biệt thu hút ong vò vẽ và ong mật ghé thăm. Bên cạnh đó, lúc hoa hướng dương phát triển phần hạt, các loài động vật như chim, sóc, chuột sẽ bị hấp dẫn, tìm đến ăn. Điều này gây không ít phiền phức cho các gia đình, nhất là những nhà có trẻ con. Điều này cũng góp phần lý giải vì sao ít người trồng hoa hướng dương trước nhà.

Hoa hướng dương khi nở thường thu hút các loài ong đến thụ phấn. (Ảnh: Richard Bell) Không phù hợp trồng riêng lẻ Hướng dương là cây thân nhỏ, yếu nhưng cao nên cần được trồng với số lượng lớn vì nếu trồng riêng lẻ, cây rất dễ bị đổ do không nương tựa được vào nhau. Nhiều người từng trồng vài cây hoa hướng dương trước nhà, sau đó cây không phát triển tốt, hay bị gãy, ngã. Các loại hoa khác như hồng, lan, cúc... phù hợp hơn với việc trồng theo khóm trước nhà. Tốn diện tích Một lý do nữa khiến ít người trồng hoa hướng dương trước nhà là cây rất cao, một số giống có thể cao tới 3m, gây tốn diện tích sân vườn, trong khi hầu hết các gia đình chỉ có khoảng sân nhỏ, phù hợp hơn với các loại cây, hoa cảnh có chiều cao vừa phải. Hướng dương thân cao nhưng quá mảnh, không tạo cảm giác hài hòa, cân đối, phù hợp với cảnh quan kiến trúc của ngôi nhà. Theo VTCnews