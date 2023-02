Vì sao Hội đồng Anh phải giải trình về chứng chỉ Aptis?

Aptis là chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh do Hội đồng Anh cấp từ năm 2012, được công nhận tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bài thi Aptis thường được biết đến có ba phiên bản, gồm Aptis General, Aptis Advanced và Aptis cho giáo viên.

Chứng chỉ tiếng Anh Aptis General do Hội đồng Anh cấp cho sinh viên của trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Hiện, trên website của Hội đồng Anh, tên gọi của bài thi là Aptis ESOL (English for Speakers of Other Languages). Aptis ESOL đánh giá trình độ tiếng Anh ở cả bốn kỹ năng: Nói, Nghe, Đọc và Viết, với tất cả các cấp độ từ A1 đến C2 dựa theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

Nhiều trường đại học ở Việt Nam dùng Aptis để xét đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội đồng Anh: ‘hai chứng chỉ có giá trị pháp lý như nhau’