Vì sao Hoa hậu Kỳ Duyên bỏ học?

Hoa hậu Kỳ Duyên làm rõ chuyện bỏ học - Saostar.vn Cô cũng không ngần ngại nói về việc bỏ học đại học Ngoại thương: "Tôi đã từng trải qua khủng hoảng tâm lý nặng nề nhất, lúc đó tôi đang là sinh viên năm ba của trường Đại học Ngoại thương. Tôi không thể vượt qua được nên tạm dừng việc học của mình". Kỳ Duyên cho biết, theo nhiều nghiên cứu của các tổ chức, các bạn sinh viên gặp khá nhiều vấn đề về tâm lý như rối loạn lo âu, trầm cảm. Do vậy, cô mong muốn dự án và câu chuyện cá nhân của mình mang lại giải pháp giúp các bạn vượt qua như tôi đã từng gặp. Trước đó, tháng 9/2024, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024, lên ngôi hoa hậu lần thứ 2. Lập tức, trình độ học vấn của người đẹp bị đem ra "mổ xẻ". Theo phía đại diện Đại học Ngoại thương chia sẻ với truyền thông, Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn chưa tốt nghiệp. Điều này đã tạo nên tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nếu Kỳ Duyên vẫn chưa hoàn thành được chương trình học, cô sẽ khó trở thành tấm gương truyền cảm hứng về học tập cho giới trẻ. Đứng giữa ồn ào học vấn, cựu Hoa hậu Việt Nam giữ im lặng, không đưa ra lời giải thích với công chúng. Còn hơn 10 ngày nữa, Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ chính thức lên đường sang Mexico, nhập cuộc đường đua nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh Miss Universe 2024. Hành trình này được đánh giá khó nhằn đối với người đẹp Nam Định. Bởi lẽ, Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với hơn 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hoa hậu Kỳ Duyên hiện đang có những khởi đầu khá ấn tượng. Cô góp mặt vào danh sách top 5 thí sinh mang sức hút cao nhất tại mùa giải Miss Universe 2024. Hoa hậu Kỳ Duyên đứng vị trí thứ 5 thí sinh sở hữu lượt theo dõi cao nhất trên nền tảng mạng xã hội Instagram với 1,7 triệu người. Mới đây nhất, theo chuyên trang nhan sắc Sash Factor dự đoán, người đẹp Venezuela đang nằm top 1, các vị trí còn lại trong top 5 lần lượt gọi tên gồm: Peru, Dominican Republic, Finland, Zimbabwe. Trong khi đó, Kỳ Duyên - đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2024 được chuyên trang nhan sắc Sash Factor gọi tên ở vị trí thứ 15. Trước đó, Hoa hậu Kỳ Duyên được xếp tại vị trí thứ 10 trong dàn thí sinh sáng giá nhất.