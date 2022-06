Vì sao dứa đặc biệt tốt với nam giới?

Dứa cũng giúp tăng số lượng tinh trùng. Dứa là một nguồn giàu vitamin B1, B6 và C. Trong loại quả này cũng có folate, đồng và mangan. Sự thiếu hụt mangan khiến nam giới giảm ham muốn và sức chịu đựng cũng như giảm số lượng tinh trùng và nguy cơ vô sinh cao hơn.

Một chất dinh dưỡng khác trong dứa có thể giúp nam giới sản xuất hormone tình dục là thiamine. Thiamine trong dứa cũng có thể có lợi cho nam giới khi sản xuất testosterone. Thiamine kích thích sản xuất hormone sinh dục ở cả nam và nữ.

Ngoài ra, dứa còn cung cấp cho cơ thể một số chất chống oxy hóa mạnh. Chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do trong cơ thể chúng ta. Chất chống oxy hóa cũng rất quan trọng đối với nam giới. Chúng không chỉ giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy mà còn có thể giúp thúc đẩy hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và thậm chí có liên quan đến việc ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến tuổi tác.

Tin tốt hơn nữa cho nam giới, vitamin C trong dứa có tác dụng cải thiện lưu lượng máu. Điều này không chỉ giúp nam giới duy trì sức khỏe tim mạch mà còn tác động đến lưu lượng máu đến dương vật. Đó là lý do tại sao thực phẩm giàu vitamin C như dứa được đưa vào danh sách thực phẩm giúp chống rối loạn cương dương.

Nước ép dứa tươi cũng giàu chất chống oxy hóa, bromelain, kali và mangan giống như quả dứa tươi.