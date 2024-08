Vì sao cựu Phó Chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Lương Thành không bị xử lý hình sự?

Kết quả điều tra, các bị can Chiến, Quỳnh thừa nhận việc thống nhất chủ trương phân chia 6 gói thầu, chỉ đạo, tạo điều kiện để nhóm công ty của Lã Tuấn Hưng (Phó TGĐ Công ty AIC) và nhóm Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh), Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) về tội Nhận hối lộ; Nguyễn Văn Nhường (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) về tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Bị can Nhường cho hay, đã nhận chỉ đạo từ ông Chiến và ông Quỳnh thống nhất tạo điều kiện, ký những quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu để nhóm công ty của bị can Đặng Tiên Phong (TGĐ Công ty CP Sông Hồng), Lã Tuấn Hưng và Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu theo danh mục và giá do phía chủ đầu tư và các nhà thầu đã thống nhất từ trước, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Bộ Công an có nhắc đến trách nhiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh. CQĐT cho rằng, đối với ông Nguyễn Lương Thành, thời điểm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch giai đoạn năm 2014 - 2016 từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung cho các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó có 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện.