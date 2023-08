Vì sao cựu Giám đốc Sở NN&PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu bị đề nghị truy tố?

Liên quan đến những sai phạm trong chi trả hỗ trợ tàu cá, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước 34,6 tỷ, cơ quan CSĐT bắt tạm giam, đề nghị truy tố bị can Trần Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Trần Văn Cường (cựu Giám đốc Sở NN&PTNT).

Theo kết luận điều tra của Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, bị can Trần Văn Cường, cựu Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được UBND tỉnh phân công chỉ đạo Chi cục Thủy sản kiểm tra, giám sát các chủ tàu thực hiện đóng mới tàu cá, chủ trì thẩm định, phê duyệt hỗ trợ. Tuy nhiên, bị can Cường đã giao cho Chi cục Thủy sản để Nguyễn Đức Hoàng và Đinh Cao Thượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 34,6 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN&PTNT liên tục ký những tờ trình để đề nghị UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ tàu cá của bị can Trần Văn Tài, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Văn Hùng, Đặng Thế Hùng.