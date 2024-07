Vì sao công nghệ bắt việt vị ở EURO 2024 chiếu chậm 10 phút?

Điều này cũng gây ra nhiều ý kiến tranh cãi, không ít cổ động viên nghi ngờ những hình ảnh có sự dàn dựng. Tiêu biểu là pha bóng mà Thomas Delaney bị bắt việt vị trong trận đấu giữa đội tuyển Đức và Đan Mạch.

Sau khi hình ảnh được phát lại, nhiều người hâm mộ không tin rằng đồ họa dựng lại là hình ảnh chân thực về pha bóng. Delaney chỉ việt vị đúng... 1cm.

Đức 2-0 Đan Mạch.

"Tôi xin chúc mừng tuyển Đức, nhưng trận đấu đã được định đoạt bởi 2 quyết định của VAR. Tôi vẫn còn bức hình ở trên điện thoại đây. Delaney việt vị đúng 1cm. Tôi cũng phát ngán luật chạm tay tại giải lần này rồi.

Chẳng nhẽ bây giờ các cầu thủ phải vừa chạy vừa vắt tay sau lưng hay sao? Những tình huống bắt lỗi kiểu này khiến tôi thực sự khó chịu. Bóng đá không nên như thế này", HLV Kasper Hjulmand của đội tuyển Đan Mạch bày tỏ.