Vì sao Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chọn hát nhảy dưới mưa ca khúc của Hồ Ngọc Hà?

Ngày 5/6, đoạn video Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy trình diễn trên sân khấu được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đó, anh trình bày 2 ca khúc Cô Đơn Trên Sofa và Always Remember Us This Way nhưng tạo ấn tượng mạnh nhờ bản hit của Hồ Ngọc Hà.

Ngay lập tức, cái tên Trần Hùng Huy vượt nhiều từ khóa để đứng đầu bảng xếp hạng Google Xu hướng (Google Trends) trong ngày. Không những tế, ca khúc Cô Đơn Trên Sofaa cũng được nhiều khán giả lùng sục, giúp lượt nghe trên các nền tảng số tăng vọt trở lại.



Màn trình diễn của Chủ tịch Ngân hàng ACB giúp Cô Đơn Trên Sofa của Hồ Ngọc Hà được chú ý trở lại.

Sự trở lại có tính toán của Hồ Ngọc Hà

Cô Đơn Trên Sofa đánh dấu sự trở lại của Hồ Ngọc Hà sau quãng thời gian dài khá im ắng. Đây là sáng tác của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tăng Duy Tân – người được đánh giá là “hiện tượng âm nhạc” với các bản hit thành công như Bên Trên Tầng Lầu, Dạ Vũ, Ngây Thơ…

Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đơn giản. Thay vì tiếp tục khai thác phong cách pop ballad sở trường của Hồ Ngọc Hà, phần sản xuất – do KONB đảm nhận – có pha một chút R&B để làm mới, giúp bài hát gần gũi hơn với khán giả trẻ.