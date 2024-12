Vì sao bầu trời ở TPHCM mù mịt từ sáng đến chiều?

"Thời tiết này không xếp vào loại hình thời tiết nguy hiểm, tuy nhiên lớp mù dày đặc sẽ làm giảm tầm nhìn ngang, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông", ông Lê Đình Quyết nói. Những ngày qua, người dân tại TPHCM khi ra đường phát hiện cảnh mờ mịt như sương mù bao phủ. Tình trạng này diễn ra cả ngày, ảnh hưởng tầm nhìn của mọi người khi lái xe. Nhìn từ xa, các tuyến đường, tòa nhà như bị khói trắng phát ra từ một vụ cháy bao phủ. "Trước đây hiện tượng này xảy ra vào sáng sớm. Những ngày qua, bầu trời mờ mịt cả ngày, tôi không biết có phải do ô nhiễm không khí hay nguyên nhân khác", anh Minh Quang (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) thắc mắc. Bầu trời TPHCM mù mịt (Ảnh: Nam Anh). Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, những ngày qua, áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh (đây là hệ thống gây ra thời tiết rét ở các tỉnh phía Bắc), sau đó di chuyển ra phía Đông suy yếu dần. Rãnh áp thấp xích đạo trục 5-7 độ vĩ Bắc có xu hướng di chuyển lên phía Bắc, kết hợp với hội tụ gió trên cao ngay trên khu vực Nam Bộ. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ và Nam Bộ. Những hệ thống thời tiết trên tác động làm cho TPHCM và một số tỉnh Nam Bộ nhiệt độ không khí vào ban đêm, sáng sớm giảm. Sáng sớm, các khu vực này có lớp mù bao phủ, làm giảm tầm nhìn ngang, thậm chí ngày hôm qua (2/12), mù diễn ra tương đối dày, kéo dài từ sáng sớm tới chiều. Theo ông Quyết, nguyên nhân chính của hiện tượng này là do không khí lạnh ở phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam, làm nhiệt độ không khí giảm, trên vùng biển phía Nam hình thành rãnh áp thấp có những vùng hội tụ ẩm, tạo nên độ ẩm trong không khí khá cao, đầu giờ sáng hầu hết các tỉnh thành có độ ẩm từ trên 80%. Chiều tối, đêm hôm qua cũng xảy ra mưa, một số nơi mưa to như: Cần Thơ 66mm, Sóc Trăng 35mm, Giồng Trôm 37mm, Biên Hòa 16mm. Đầu giờ sáng nay tại TPHCM trời tiếp tục có mù trên diện rộng che khuất các tòa cao ốc, kèm mưa nhỏ. Lớp mù hôm nay sẽ tiếp tục kéo dài sang buổi chiều. Đây là hiện tượng khí tượng bình thường, chỉ cần có điều kiện thuận lợi như độ ẩm không khí cao, nhiệt độ không khí thấp, gió nhẹ là dễ hình thành mù hoặc sương mù. Những khu vực không gian thoáng như kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cũng xuất hiện bầu trời mờ mịt (Ảnh: An Huy). "Thời tiết này không xếp vào loại hình thời tiết nguy hiểm, tuy nhiên mù dày đặc sẽ làm giảm tầm nhìn ngang, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông. Mù sẽ còn diễn ra thêm vài ngày tới, sau đó các buổi sáng trời trở nên bình thường. Từ nay tới cuối năm, vẫn còn xuất hiện một số ngày có hiện tượng mù tương tự, mỗi khi không khí lạnh mạnh", ông Quyết nói. Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện tượng mù này không chỉ có ở TPHCM mà diễn ra ở các tỉnh Nam Bộ. Những nơi có điều kiện mặt đệm thông thoáng thì hiện tượng mù tan nhanh hơn. Đối với TPHCM, do có nhiều công trình cao tầng, làm giảm khả năng lưu thông gió, do đó hàng ngày mù tan chậm hơn, cũng có thể trong thành phố do các hoạt động giao thông và các hoạt động khác gây nhiều bụi hơn các nơi khác, cũng làm cho điều kiện hình thành mù dễ dàng hơn. Qua theo dõi trên ứng dụng Air Visual, nhiều khu vực tại TPHCM đang có chất lượng không khí gây hại cho sức khỏe. Lúc 9h15 sáng nay, tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), nồng độ bụi mịn PM 2.5 là 123.56μg/m3 (mức cho phép 5μg/m3). Như vậy, nồng độ bụi mịn hiện cao gấp 24.7 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO. Nồng độ bụi mịn vượt ngưỡng cao ở các khu vực quận trung tâm TPHCM như: 1, 3, Bình Thạnh, Gò Vấp và TP Thủ Đức. Một số quận, huyện khác như: 7, 8, Bình Chánh… có chất lượng không khí tốt hơn.