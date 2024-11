Vì sao bão Yinxing bị "bẻ gập" hướng đi, tiến vào vùng biển miền Trung?

Tâm bão Yinxing (bão số 7) mạnh cấp 14, giật cấp 17 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng hơn 300km về phía Bắc Đông Bắc; bão sẽ đổi hướng và di chuyển về phía vùng biển miền Trung nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng 4h sáng 10/11, tâm bão Yinxing (bão số 7) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 335km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Như vậy, so với đêm qua, cường độ bão Yinxing giảm một cấp. Hiện bão đang di chuyển khá chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h. Dự báo, ngày và đêm nay, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10km/h và cường độ suy yếu dần. Bão Yinxing bắt đầu giảm cấp và sẽ suy yếu dần (Ảnh: NCHMF). Đến 4h ngày 11/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 145km về phía Bắc, cường độ bão lúc này mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam và cường độ tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 4h ngày 12/11, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Áp thấp nhiệt đới sau đó đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp ở trên khu vực Tây Nguyên. Bão Yinxing ít có khả năng gây gió mạnh trên cấp 8 ở trên đất liền miền Trung. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 7-9; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do áp cao cận nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh khống chế nên khi đi đến phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, bão có khả năng đổi hướng Tây Nam, hướng về vùng biển các tỉnh Trung Bộ. Khi di chuyển từ khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa vào vùng biển miền Trung nước ta, bão có khả năng suy yếu nhanh do đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển không cao, độ ẩm từ mặt đất lên đến 1500m rất thấp và không khí lạnh. Trên đất liền, bão sẽ suy yếu khi đến vùng biển miền Trung. Chuyên gia dự báo, bão suy yếu trên biển kết hợp với không khí khô thì hoàn lưu gây mưa nhưng khả năng không lớn.