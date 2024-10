Vì sao Á quân 'The Voice' xin lỗi Vũ Cát Tường?

Bị chỉ trích "hát không xin phép", ca sĩ Lâm Bảo Ngọc khẳng định đảm bảo vấn đề bản quyền âm nhạc nhưng vẫn xin lỗi ca sĩ Vũ Cát Tường. Hai ngày nay, ảnh chụp bài viết của tài khoản được cho là trong ê-kíp Vũ Cát Tường tỏ thái độ bức xúc, tố một ca sĩ thường xuyên hát bài If không xin phép gây chú ý. Dù bài viết gốc không nhắc tên ai, nhiều fanpage và kênh mạng xã hội đăng lại, chỉ trích đích danh ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Sau khi nắm thông tin, Lâm Bảo Ngọc đã liên hệ công ty, quản lý và ca sĩ Vũ Cát Tường để làm rõ vấn đề nhưng không được phản hồi. Vì vậy, cô công bố thông tin rộng rãi đến khán giả. "Tôi khẳng định luôn ý thức tầm quan trọng và sự trân trọng về vấn đề tác quyền khi khai thác nội dung của các đơn vị khác. Tôi lúc nào cũng nhấn mạnh và yêu cầu thực hiện các vấn đề tác quyền khi tham gia các buổi trình diễn với các đơn vị tổ chức", cô cho biết. Cụ thể, trước mỗi hợp đồng trình diễn, Lâm Bảo Ngọc đều yêu cầu làm rõ việc đăng ký danh sách bài và thể hiện điều khoản bắt buộc "BTC có trách nhiệm xin cấp phép và thực hiện nghĩa vụ tác quyền biểu diễn các ca khúc không thuộc sở hữu độc quyền của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc”.



Lâm Bảo Ngọc và Vũ Cát Tường. Ảnh: FBNV Sau đó, cô và ê-kíp tiếp tục giám sát hợp đồng, ghi nhận việc các đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bản quyền âm nhạc. Về bài If - sáng tác của Vũ Cát Tường được ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), Lâm Bảo Ngọc khẳng định luôn xin phép biểu diễn, trả phí đầy đủ. Hồi tổ chức show diễn Ngọc mini-concert hồi tháng 12/2023, cô và ê-kíp đã đính kém nhạc mục 16 bài, gồm bài If, cùng biên lai tiền bản quyền vào hồ sơ xin phép tổ chức show, nộp lên cơ quan chức năng để xin cấp phép biểu diễn. Về việc đăng clip hát cover lên kênh YouTube cá nhân, phía ca sĩ đã đóng nhuận bút sử dụng quyền tác giả với VCPMC và ghi đầy đủ thông tin tác giả bên dưới video. Dù thực hiện đúng nghĩa vụ đối với quyền tác giả âm nhạc, Lâm Bảo Ngọc vẫn xin lỗi ca sĩ Vũ Cát Tường và khán giả vì khiến họ phiền lòng. Sau vụ việc, cô nhìn nhận lại bản thân, rút kinh nghiệm "để tinh tế hơn trong việc hát cover". Ca sĩ mong được ghi nhận bằng thực lực thay vì tranh cãi trên mạng xã hội. If được Lâm Bảo Ngọc thể hiện trong chương trình The Voice 2019, phát hành video hát cover năm 2020. Cô cũng thể hiện bài hát trên một số sân khấu. Theo VietNamNet