Vì đâu nữ diễn viên con nhà triệu phú phải sống cảnh vô gia cư cùng 5 con?

Hiện tại, mẹ ruột của nữ diễn viên Tori Spelling - nữ nhà văn Candy Spelling - đã phải tắt phần bình luận trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, do bà phải chịu đựng nhiều sự công kích từ cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng đã chỉ trích bà Candy vì không ra tay giúp đỡ con gái và các cháu ngoại.







Tori Spelling bên cha mẹ ruột nhiều năm về trước (Ảnh: Page Six).

Nhiều người cho rằng mối quan hệ xa cách giữa bà Candy và con gái chính là nguyên nhân khiến bà không hỗ trợ kinh tế cho Tori Spelling, giữa lúc cô đang gặp phải nhiều khó khăn tài chính.

Nhưng một số nguồn tin lại tiết lộ với truyền thông rằng kỳ thực, bà Candy - người đang chịu trách nhiệm quản lý khối tài sản 500 triệu USD mà nhà làm phim Aaron Spelling để lại cho gia đình - đã chủ động liên hệ với con gái, đề nghị giúp đỡ cô, nhưng Tori kiên quyết từ chối và muốn tự lập trong cuộc sống của bản thân cả khi thuận lợi lẫn khi khó khăn.

Giữa lúc gặp phải khó khăn tài chính, Tori còn đang trải qua việc tiến hành thủ tục ly hôn với nam diễn viên Dean McDermott.

Trong cuộc đời mình, nữ diễn viên Tori Spelling đi qua hai cuộc hôn nhân, cô có 5 người con với người chồng thứ hai - nam diễn viên Dean McDermott (56 tuổi). Tháng 6/2021, ở thời điểm 15 năm sau khi kết hôn với Dean, Tori tuyên bố hai người đã ly thân.

5 người con của Tori và Dean bao gồm cả con trai và con gái đang ở độ tuổi từ 6 đến 16. Việc 6 mẹ con cùng sống trong một chiếc xe không phải là trải nghiệm dễ chịu. Thực tế, Tori Spelling vốn lớn lên trong sự giàu có.

Ở tuổi trưởng thành, dù không phải một diễn viên nổi tiếng đình đám, nhưng cô vẫn luôn giữ cho mình một cuộc sống dễ chịu dựa vào công việc diễn xuất, cộng thêm khối tài sản được thừa kế từ người cha quá cố.



Tori Spelling bên chồng và các con khi cặp đôi còn gắn bó trong hôn nhân (Ảnh: Page Six).

Nữ diễn viên người Mỹ Tori Spelling (50 tuổi) được biết tới nhiều nhất với vai diễn trong bộ phim nhiều tập Beverly Hills, 90210 (1990-2000) và một số phim chiếu trên truyền hình như A Friend To Die For (1994), A Carol Christmas (2003), The Mistle-Tones (2012), May I Sleep with Danger? (2016)...