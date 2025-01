Vì anh rất ngọt ngào

Một trong những lý do khiến tôi trân trọng David hơn những bạn trai mà tôi từng hẹn hò trước đây là vì tình cảm rất mực dịu dàng mà anh dành cho Christine, em gái tôi. Christine bị mắc hội chứng Down, một dạng rối loạn thiểu năng trí tuệ khiến cho trí khôn của em phát triển chậm hơn so với người bình thường. Nhưng Christine là một cô bé cực kỳ dễ thương và chị em tôi rất thân nhau.

Ngay ngày đầu tiên gặp Christine, David đã đối xử với em bằng tất cả sự tôn trọng. Anh chẳng bao giờ xem Christine như một đứa trẻ, mà luôn coi em ngang hàng với tôi và anh. Thỉnh thoảng cả 3 lại cùng đi xem phim hay chơi bowling.



Khi David bước vào năm học cuối, chúng tôi bắt đầu có những bất hòa và quan hệ dần dần rạn nứt. Gần đến ngày Lễ Tốt nghiệp, chúng tôi càng cãi nhau nhiều hơn. Tôi chia tay David và sau đó hẹn hò với Mark.