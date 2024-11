Vespa 946 phiên bản Rồng hết sốt, rớt giá 200 triệu đồng

Mẫu Vespa 946 bản đặc biệt dành cho năm Giáp Thìn 2024 từng bị đội giá lên mức 700-800 triệu hồi đầu năm, nay được rao bán với giá dưới 600 triệu đồng. Phiên bản đặc biệt Rồng của dòng xe tay gaVespa 946 được giới thiệu vào cuối năm 2023. Mẫu xe có tên Vespa 946 Dragon được hãng xe Ý sản xuất nhằm chào đón năm Giáp Thìn 2024, với số lượng giới hạn 1.888 chiếc trên toàn cầu. Đầu năm 2024, Vespa 946 Dragon xuất hiện tại Việt Nam và ngay lập tức gây "sốt" trong giới đam mê và sưu tập xe hai bánh. Vào tháng 3, khi số lượng xe về nước còn rất ít và chủ yếu qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân, giá bán của phiên bản này từng bị đẩy lên mức 700-800 triệu đồng. Thậm chí, một cơ sở tự nhận là nơi nhập chiếc Vespa 946 Dragon "đầu tiên tại Việt Nam" còn đặt ra mức giá lên đến gần 2 tỷ đồng. Con số này ngang bằng với giá của của một chiếc ô tô hạng sang. Tuy nhiên sau hơn nửa năm, sức hút của Vespa 946 Dragon đã dần hạ nhiệt. Khảo sát tại một số cơ sở kinh doanh xe máy tư nhân tại TP.HCM, giá của mẫu xe tay ga này hiện được đưa xuống mức khoảng 550-570 triệu đồng. Như vậy, giá thị trường của Vespa 946 Dragon giảm khoảng 200 triệu đồng so với giai đoạn gây sốt hồi tháng 3. Tuy nhiên so với giá chính hãng, bản nhập tư nhân vẫn đắt hơn khoảng 100 triệu đồng. Việc Vespa 946 Dragon rớt giá nhanh chóng là khá dễ hiểu bởi chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là bước sang năm mới Ất Tỵ, khiến cho mẫu xe của năm Rồng trở nên lỗi mốt. Do đó, các đại lý phải chấp nhận giảm giá để đẩy hàng tồn. Vespa 946 Dragon sở hữu lớp sơn màu vàng đi kèm họa tiết rồng xanh ngọc lục bảo uốn lượn từ thân xe lên phần yếm phía trước. Bên hông xe có sự xuất hiện của dãy số 12, 00, 88 và 76 đại diện cho các năm Rồng trong quá khứ, gồm: Nhâm Thìn 2012, Canh Thìn 2000, Mậu Thìn 1988 và Bính Thìn 1976. Trang bị của Vespa 946 Dragon không khác biệt so với bản thường. Bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng LED, cụm đồng hồ LCD, phanh chống bó cứng ABS 2 kênh và hệ thống chống trượt. Mẫu xe tay ga này được cung cấp 2 tùy chọn động cơ gồm 125 và 155 phân khối. Lê Tuấn