Vé xem tuyển Việt Nam bị rao bán với giá gấp 4-5 lần

Giá vé "chợ đen" hai trận đấu của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tăng gấp 4-5 lần so với giá vé gốc. Vé xem các trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân nhà. Ảnh: Sóng Nghệ Chiều 12.12, theo ghi nhận, các phe vé đã xuất hiện trước cổng sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) để chào bán vé hai trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Indonesia và Myanmar tại vòng bảng ASEAN Cup (tên gọi cũ là AFF Cup) 2024. Theo đó, vé mệnh giá 200.000 đồng/vé được "hét giá" 800.000 - 1.000.000 đồng/vé; vé mệnh giá 300.000 đồng/vé được đẩy lên 1.000.000 - 1.200.000 đồng/vé... Nhìn chung, giá vé "chợ đen" cao gấp 4-5 lần so với giá vé gốc. Giá vé “chợ đen” trận tuyển Việt Nam bắt đầu tăng giá. Ảnh: Sóng Nghệ Trước đó, vào 8h sáng cùng ngày, ban tổ chức địa phương tỉnh Phú Thọ phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mở bán vé trực tiếp các trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng bảng, với số lượng 3.000 vé mỗi trận nhằm phục vụ cho khán giả địa phương cũng như cổ động viên lớn tuổi - những người không thể mua vé theo hình thức trực tuyến (online). Thời điểm đến 9h sáng, vé mệnh giá 300.000 đồng và 200.000 đồng đã được bán kết, chỉ còn vé mệnh giá 100.000 đồng. Do vậy, nhiều khán giả nếu không mua được vé từ ban tổ chức, buộc phải tham khảo giá vé "chợ đen". Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán tuyển Indonesia vào ngày 15.12 và tuyển Myanmar vào ngày 21.12 trên sân vận động Việt Trì. Xen kẽ, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng có chuyến làm khách trước Philippines vào ngày 18.12 tới.