Vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng không được trả thưởng

Vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng nhưng không được công ty xổ số trả thưởng vì bị rách xước "tí tẹo" dưới dãy số chính. Ngày 27-11, bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1971; ngụ xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết đã gửi đơn khởi kiện đến TAND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế để yêu cầu Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế (gọi tắt là Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế) trả thưởng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng. Vào ngày 14-10, bà Ng. có mua 2 tờ xổ số truyền thống của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hành mang ký hiệu H83-24 (10.000 đồng/vé), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F), tờ vé còn lại mang số 486552 (F). Trong kì quay mở thưởng cùng ngày, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. Mặt trước của tờ vé số trúng giải đặc biệt rách xước phần dưới dãy số chính nhưng vẫn rõ nhận dạng. Mặt khác tờ vé số này vẫn còn dãy số phụ, vẫn rõ nhận diện nhưng không được trả thưởng. Ảnh: nhân vật cung cấp "Tôi kẹp 2 tờ vé số này trong một tờ tiền polymer và do sơ suất nên gặp mưa ướt, chúng dính lại với nhau. Tôi đã sấy khô cả 2 tờ vé số, trong đó tờ vé trúng giải phụ bị co rúm, rách và nhăn nheo hơn nhưng được nhận thưởng. Còn tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt dù chỉ bị rách tí tẹo ở bên phải dưới dãy số chính, nhưng vẫn nguyên hình, rõ chữ và số nhưng không được trả thưởng" – bà Ng. nói. Trong thời hạn trả thưởng, bà Ng. ra Huế làm việc với Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế và đã chuyển 12 triệu đồng cho người của công ty xổ số, sau đó cùng họ sang Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để tiến hành giám định tờ vé số này nhằm có căn cứ xem xét, giải quyết khiếu nại. Mặt sau tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng không được trả thưởng. Ảnh: Nhân vật cung cấp. Ngày 13-11, bà Ng. tiếp tục ra làm việc với Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế, yêu cầu công ty này cung cấp kết luận giám định của cơ quan công an về tờ vé số trúng giải đặc biệt và trả lời thấu đáo vì trao không trả thưởng. Ngày 14-11, Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế có bản trả lời gửi bà Ng. nhưng không hề đề cập đến kết luận giám định. Đồng thời, khẳng định chỉ đồng ý trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt vì bị rách nhưng vẫn xác định được hình dạng ban đầu. Riêng tờ vé mang số dự thưởng 386552(F) không được trả thưởng do đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng. Trụ sở Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế, nơi bà Ng. yêu cầu cung cấp kết luận giám định của cơ quan công an về tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng chưa được hồi đáp. Việc đưa ra kết luận trên được Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời là áp dụng Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số số, quy định: "Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu...". Bà Ng. bức xúc cho biết theo thông tư số 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé số bị rách rời vẫn còn đủ căn cứ xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé số không thuộc đối tượng nghi vấn, gian lận. Vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra, xác nhận và quyết định trả thưởng. Mặt khác trong tờ vé số trúng giải đặc biệt của tôi còn có dãy số phụ với cỡ chữ nhỏ hơn, nó còn nguyên vẹn nhưng vì sao công ty không căn cứ vào đó để trả thưởng?. Dãy số này in lên tờ vé số chẳng lẽ không có giá trị?

"Tôi là người chi trả tiền để nhờ công an giám định tờ vé số nhưng tại sao không được Công ty XSKT Thừa Thiên - Huế cung cấp kết quả giám định để có căn cứ xem xét giải quyết kiến nghị của tôi thì đó là điều vô lý" – bà Ng. thắc mắc. Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với Công ty XSKT Thừa Thiên - Huế để hỏi rõ về lý do này nhưng chưa được phản hồi.