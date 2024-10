Vẻ quyến rũ của 2 nữ rapper nổi bật ở Rap Việt

Hai nữ rapper thu hút nhiều sự chú ý tại Rap Việt 2024 - V# và Saabirose chuộng phong cách phóng khoáng, quyến rũ.

V# tên là Phạm Thị Yến Vi, sinh năm 2000, được biết đến khi đảm nhận phần hát trong ca khúc như "Way back home", "100 questions" của B Ray, "10 điểm 10" của Đạt G, "23:59" của Negav… Tại Rap Việt mùa 2, V# về đội huấn luyện viên Binz, gây chú ý với vẻ ngoài cá tính, phá cách, giọng hát tốt và chất giọng chipmunk. Cô dừng chân ở vòng Đối đầu.

Trở lại Rap Việt 2024, V# khiến Karik không nhận ra vì sự thay đổi ngoại hình từ phá cách sang nữ tính. Màu sắc âm nhạc của cô cũng khác trước, được đánh giá tích cực.

V# đang hoạt động tại đội Under The Hood, với các thành viên như Minh Lai, Liu Grace, B Wine. Sau Rap Việt mùa 2, cô ra mắt nhiều ca khúc như "Thủ ngữ", “Wish”, "Gummy bear", EP "VThang is Everythang"… Nữ rapper từng học ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM.

V# có ngoại hình thu hút với chiều cao hơn 1,7m. Phong cách đời thường của nữ rapper cũng cá tính, quyến rũ, hơi hướng Y2K.

Saabirose tên là Trần Thùy Dương, sinh năm 2002. Đến Rap Việt mùa 4, rapper chinh phục cả 4 huấn luyện viên, nhận nón vàng từ Suboi. Cô được đánh giá cao về cách chơi chữ, gieo vần, tận dụng tốt chất liệu dân gian từ quê hương Huế.

Saabirose chơi đàn, cover, sáng tác nhạc từ năm 17 tuổi, có kênh YouTube cá nhân hơn 100.000 người đăng ký. Năm 2023, ca khúc "Anh nghĩ em tiếc anh sao" của cô đạt hơn 7 triệu lượt xem. Cùng năm, Hương Giang ra mắt bài "Hót hòn họt" do Saabirose sáng tác, hòa giọng. Tháng 7 năm nay, Saabirose phát hành EP "Lần thứ 2".

Nữ rapper 22 tuổi cũng chuộng phong cách quyến rũ, phá cách.

Các hình ảnh đời thường của Saabirose thu hút hàng nghìn tương tác. Cô còn đầu tư thực hiện các bộ ảnh độc đáo, ma mị.

Trước Rap Việt, Saabirose đã hoạt động như một rapper, ca sĩ. Cuối tháng 8, cô biểu diễn tại đêm thời trang biển của Miss Universe Vietnam 2024 cùng Hoàng Tôn, Mỹ Mỹ, Ali Hoàng Dương, Đức Phúc...

Rap Việt 2024 còn có sự tham gia của các thí sinh nữ như Shayda, YoungPuppy, Vlary. Tất cả đều được đánh giá cao. Theo Vietnamnet