Về nhà mới không nên cắm những loại hoa này kẻo ảnh hưởng phong thủy

Trang trí hoa không chỉ giúp ngôi nhà thêm đẹp, mà còn giúp thu hút tài lộc theo phong thủy nhà ở. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vẫn có một số loài hoa kiêng kỵ cần tránh. Dưới đây là các loài hoa không nên cắm hoặc trang trí khi nhập trạch. Hoa phong lan Hoa phong lan là một loài hoa đẹp, nhưng không thích hợp cho việc thờ cúng. Chữ "phong" trong tên "phong lan" đại diện cho sự đa tình, phóng túng, vì vậy gia chủ không nên đặt hoa này trên bàn thờ hoặc những nơi trang trọng.

Hoa lan móng rồng Loài hoa có tên gọi gắn liền với sự dữ dội và cánh hoa giống như những chiếc móng rồng. Chính vì những đặc điểm này, hoa lan móng rồng không được mọi người ưa thích và không thích hợp để sử dụng làm lễ vật trong ngày nhập trạch. Hoa ly Loài hoa ly có tên gọi liên quan đến sự ly tán, ly biệt. Dù hoa ly luôn rực rỡ sắc màu, toả hương thơm ngát với những cánh hoa to, đẹp nhưng vì ý nghĩa của tên gọi nên loại hoa này không thích hợp để đặt trên bàn thờ.

Hoa râm bụt Hoa râm bụt có bông to và đẹp, kết hợp với sắc đỏ, nhưng lại nên tránh sử dụng trên bàn thờ. Lý giải cho việc này là do cái tên "râm bụt" mang chữ "râm" với ý nghĩa nhạy cảm và dung tục, không phù hợp để trưng bày trên bàn thờ tổ tiên và thần linh. Những điều cần lưu ý khi chọn hoa về nhà mới Việc chọn hoa về nhà mới phù hợp sẽ giúp phong thủy nhà ở ngày càng thịnh vượng hơn. Khi chọn hoa cho ngày nhập trạch, gia chủ cần lưu ý một vài điều như sau: Ý nghĩa Đối với ngày nhập trạch và thờ cúng, gia chủ cần phải cẩn thận trong việc chọn lựa hoa để tránh sử dụng những loại hoa có cái tên hay ý nghĩa không thích hợp lên bàn thờ. Đối với ngày nhập trạch và thờ cúng, gia chủ cần phải cẩn thận trong việc chọn lựa hoa. Lòng thành kính và sự tôn trọng đối với tổ tiên và thần linh cần được thể hiện qua việc chọn những loài hoa mang ý nghĩa tốt lành và phù hợp cho dịp quan trọng này. Để biết về nhà mới nên cắm hoa gì và không nên cắm hoa gì, gia chủ nên tìm hiểu trước về ý nghĩa các loài hoa. Độ tươi của hoa Hoa trang trí nhà mới hoặc để đặt lên bàn thờ nên chú ý đến các yếu tố: Hoa nở tươi mới sẽ mang lại vẻ đẹp và sự tươi sáng cho không gian. Hoa có màu sắc hài hòa với màu sắc tổng thể của ngôi nhà để tạo sự cân đối. Tránh chọn những bông hoa bị dập nát, thối hay héo, để đảm bảo hoa được tươi mới và đẹp lâu. Tránh sử dụng hoa giả vì hoa này có thể mang đến điềm xui cho gia chủ trong tương lai và không mang được ý nghĩa tốt lành như hoa tươi. Kích thước hoa Khi cắm hoa trên bàn thờ, gia chủ cần tránh chọn những bình hoa quá sặc sỡ, nhiều loại, nhiều màu, đặc biệt là khi không gian bàn thờ có diện tích nhỏ như trong những căn hộ có diện tích 60m2. Thay vào đó, bàn thờ gia tiên nên dùng loại bình hoa nhỏ và cắm với số lượng hoa lẻ để tạo sự cân đối. Việc này cũng được coi như một lời cầu mong may mắn cho gia chủ. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo. Theo Gia Đình & Xã Hội