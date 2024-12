Vé máy bay Tết về quê nóng rẫy, đi các điểm du lịch lại có giá khó tin

Nếu vé máy bay Tết chặng từ TPHCM ra Hà Nội và các tỉnh miền Trung tăng nóng và cạn nhanh thì các đường bay du lịch từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt,... trước và sau Tết vẫn còn nhiều, giá vé cũng dễ chịu. Tết đi du lịch, vé máy bay không quá đắt đỏ Tham khảo giá vé máy bay đến các điểm du lịch dịp Tết Nguyên đán 2025, chị Lê Đào Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ khi thấy giá không đắt đỏ so với các dịp cao điểm. Tranh thủ kỳ nghỉ Tết dài, gia đình chị định đi Nha Trang để xả hơi sau một năm bận rộn. “Tôi xem giá vé thấy chặng Hà Nội - Nha Trang dao động từ 4,3-5,4 triệu đồng/vé khứ hồi, có tăng so với ngày thường nhưng mềm hơn nhiều so với dịp 30/4-1/5 khi lên tới gần 7 triệu đồng”, chị Hạnh nhận xét. Vì vậy, chị quyết định đặt cho cả nhà đi chơi trước Tết, tổng tiền vé máy bay hết hơn 16 triệu đồng cho 4 người. Theo khảo sát của PV VietNamNet ngày 24/12, nếu bay từ Hà Nội đến Nha Trang tuần trước Tết, giá vé khứ hồi (đã gồm thuế, phí) chỉ từ 4,3 triệu đồng, còn trong Tết là 4,7-5,4 triệu đồng tùy giờ bay. Giá vé chiều vào từ Hà Nội trước Tết rất rẻ, chỉ bằng 1/6 so với chiều trở về từ Nha Trang. Ra Tết, giá vé nhỉnh lên 5,5 triệu đồng. Một số đường bay trục, vé máy bay Tết Nguyên đán 2025 còn nhiều. Ảnh minh họa: Hoàng Hà Tương tự, chặng bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng, nếu bay đi và về trước Tết hành khách chỉ phải trả mỗi vé khoảng 2,8 triệu đồng, trong Tết là 4,5 triệu đồng và ra Tết giảm còn 4,2 triệu đồng. Giá vé chặng Hà Nội - Phú Quốc đắt nhất là bay đúng dịp Tết khi lên tới 8,4 triệu đồng do chặng bay này ít chuyến, còn bay trước và sau Tết là trên dưới 6 triệu đồng. Báo cáo mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) cho hay, các đường bay du lịch từ Hà Nội đi các tỉnh miền Trung, miền Nam như Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt, Bình Định,... giai đoạn trước và sau Tết vẫn còn rất nhiều chỗ, tỷ lệ lấp đầy chỉ từ 20-50% tùy ngày, tùy chặng bay. Cơ quan này cho rằng giá vé máy bay cũng hợp lý, như chặng Hà Nội - Đà Nẵng dịp Tết chỉ từ 2,8-4,5 triệu đồng/vé khứ hồi với Vietnam Airlines, 2,7 triệu đồng với Bamboo Airways và Vietravel Airlines, 2,35-4,7 triệu đồng nếu bay Vietjet. Giá vé vẫn “trên trời”, đường bay trục còn nhiều Theo Cục Hàng không Việt Nam, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay đưa công nhân, học sinh và người dân từ TPHCM về các địa phương ăn Tết đang tăng nhanh. Ngay từ đầu kỳ nghỉ lễ (giai đoạn từ 21/1 tới 28/1/2025), tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ TPHCM đến một số địa phương đã lên đến 100%, như TPHCM đi Huế, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Bình, Thanh Hóa, Vinh,... Tương tự như vậy với chiều từ các địa phương về TPHCM sau kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại tỷ lệ đặt chỗ rất thấp, chỉ từ 5% đến 30% tùy chặng, tùy ngày. Các hãng hàng không phải bay nhiều chuyến rỗng (ferry) để đưa/đón khách. Đáng lưu ý, đến thời điểm này, một số đường bay trục như TP.HCM - Đà Nẵng/Hà Nội, Hà Nội - Đà Nẵng/TPHCM, số ghế còn rất nhiều ngay trong giai đoạn cao điểm Tết từ 25/1-2/2/2025 (tức 26 tháng Chạp tới mùng 5 tháng Giêng âm lịch), đạt trung bình 35-40%. Riêng ngày 25/1/2025 chặng bay TPHCM - Hà Nội là có tỷ lệ cao trên 80%. Trong khi đó, giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2025 trong dịp cao điểm vẫn cao chót vót, đặc biệt là chặng TPHCM - Hà Nội khi lên tới gần 7,5 triệu đồng/vé khứ hồi nếu bay Vietnam Airlines, 7-7,36 triệu đồng khi bay Vietjet Air, 6,3-7 triệu đồng bay Vietravel Airlines. Các chặng bay từ TPHCM đi Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng... giá vé cũng gần như tương tự. Tuy nhiên, giá vé các chuyến bay rỗng lệch đầu giá rất thấp, chỉ từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/vé khứ hồi.