Vé máy bay Tết vẫn 'sốt nóng', hàng không tìm cách hạ nhiệt

Nhiều dự báo cho thấy, Tết Nguyên đán 2023 là thời điểm sôi động nhất của ngành hàng không khi số lượng người lao động, sinh viên tại các TP lớn đổ về quê ăn Tết. Lý do là bởi 2 năm trước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều người phải ở lại do việc hạn chế đi lại.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 18/12, trên một số chặng ghi nhận các ngày cao điểm kỷ lục về tỷ lệ đặt chỗ, như chặng TP.HCM - Đà Nẵng có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 87,9% vào ngày 19/1/2023; chặng Đà Nẵng - TP.HCM tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 91,9% vào ngày 29/1/2023; chặng bay Hải Phòng - TP.HCM có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 93% vào ngày 29/1/2023; chặng bay TP.HCM - Thanh Hóa có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất từ 92-94% vào các ngày từ 17-19/1/2023...

Đại diện Phòng Vận tải hàng không (Cục Hàng không Việt Nam) cho hay, tổng số slot nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán được các hãng hàng không xác nhận (bao gồm cả slot xác nhận đầu mùa theo lịch bay và slot tăng chuyến Tết) trung bình 604 slot/ngày, cao nhất là 634 slot/ngày.

Tỷ lệ đặt giữ chỗ trên các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi/đến các địa phương cận Tết khá cao, nhiều chuyến bay đã hết chỗ.

Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam ngày 24/12 đã quyết định điều chỉnh tăng chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, với 44 chuyến/giờ cho các khung giờ từ 06h00-23h55’ và 36 chuyến/giờ từ 00h00’-05h55’. Thời gian áp dụng từ ngày 6/1-5/2/2023 (từ 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão).