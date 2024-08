Vé máy bay dịp lễ 2/9: Có chặng hết nhẵn, chặng giá cao chót vót

Từ TPHCM, giá vé máy bay đi Đà Nẵng cũng lên tới 4,3 triệu đồng/vé khứ hồi. Riêng chặng đi Nha Trang chỉ còn chuyến bay đêm, khởi hành lúc 22h, trong khi chiều về hết vé.

Điểm khác biệt so với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 là do có nhiều thời gian trẻ nghỉ hè, các gia đình chọn đi ô tô nhiều hơn, vé máy bay chặng này rất ế ẩm. Dịp nghỉ lễ 2/9, do cận ngày vào năm học mới nên đi máy bay được lựa chọn nhiều hơn. Điều này cũng tương tự với chặng bay TPHCM - Phú Quốc khi chỉ còn vé chiều đi, chiều về đã hết nhẵn.

Nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao vào dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Hoàng Hà

Biết cách mua, vẫn có giá hợp lý

Chị Nguyễn Thị Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ, cách đây một tuần chị mới có kế hoạch đi Quy Nhơn dịp 2/9. Xem vé trên hệ thống, chị thấy nếu bay đi/về đúng ngày nghỉ, giá vé sẽ rất đắt. Vì thế, chị quyết định xin nghỉ phép đi sớm 2 ngày, về sớm 2 ngày.