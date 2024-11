Vẻ đẹp như búp bê "sống" của tân Hoa hậu Hoàn vũ

Người đẹp Victoria Kjær Theilvig của Đan Mạch đã giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2024. Mỹ nhân 21 tuổi sở hữu vẻ ngoài rực lửa với gương mặt đẹp, đôi mắt xanh hút hồn và mái tóc vàng óng ả. Sáng 17/11 (giờ Việt Nam), chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024 đã diễn ra tại Mexico với sự tranh tài của 126 người đẹp. Đây được xem là mùa giải khốc liệt nhất với sự cạnh tranh cao, số lượng thí sinh đông đảo. Vượt qua 125 đại diện, Victoria Kjær Theilvig đã giành chiến thắng thuyết phục. Cô cũng là thí sinh có phần trả lời ứng xử tốt và lưu loát trong đêm chung kết. Victoria Kjær Theilvig đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2024 (Ảnh: Getty Images). Victoria Kjær Theilvig vỡ òa cảm xúc khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2024 (Ảnh: Miss Universe). Victoria Kjær Theilvig (phải) và đại diện Nigeria trong giây phút công bố danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2024 (Ảnh: Miss Universe). Victoria Kjær Theilvig trở thành hoa hậu đầu tiên của Đan Mạch đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: Miss Universe). Chiến thắng của Victoria Kjær Theilvig nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ (Ảnh: Sash Factor). Cô nhận được câu hỏi chung: "Hoa hậu Hoàn vũ là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ, bạn muốn nhắn gửi thông điệp tới những người đang theo dõi chương trình?". Người đẹp Đan Mạch nói: "Tôi muốn gửi đến thông điệp: Dù bạn đến từ đâu, quá khứ như thế nào, bạn luôn có thể lựa chọn trở thành người mạnh mẽ. Quá khứ không định nghĩa bạn là ai. Đừng bao giờ từ bỏ, hãy luôn theo đuổi ước mơ của mình. Đó là lý do tôi ở đây. Tôi muốn tạo nên lịch sử cho Đan Mạch tại Hoa hậu Hoàn vũ". Ở câu hỏi riêng, người đẹp Đan Mạch chọn được câu hỏi: "Bạn sẽ sống như thế nào khi biết mọi người phán xét bạn?". Cô tự tin trả lời: "Tôi sẽ không bao giờ thay đổi cách tôi sống. Tôi học từ những thất bại, học hỏi mỗi ngày và học những điều mới, nắm lấy cơ hội để mang đến tương lai cho chính mình. Tôi sống từng ngày với những điều tích cực nhất". Victoria Kjær Theilvig là thí sinh có câu trả lời trôi chảy và tự tin trong phần thi ứng xử (Ảnh: Miss Universe). Victoria Kjær Theilvig (21 tuổi) sở hữu chiều cao 1,72m, ngôn ngữ hình thể uyển chuyển nhờ kinh nghiệm làm vũ công. Cô từng đoạt giải vô địch châu Âu và giải vô địch thế giới. Ngoài ra, cô còn là doanh nhân và khát khao trở thành luật sư trong tương lai. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024, người đẹp 21 tuổi là người mẫu khá nổi tiếng tại quê nhà. Victoria Kjær Theilvig từng đại diện cho Đan Mạch tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2022 và lọt top 20 chung cuộc. Năm 2024, cô trở lại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ và trở thành mỹ nhân đầu tiên của Đan Mạch đăng quang tại cuộc thi nhan sắc uy tín nhất hành tinh. Chiến thắng của Victoria Kjær Theilvig có ý nghĩa lớn hơn khi cô là thí sinh đầu tiên của châu Âu đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ, tính từ mùa giải năm 2016. Trước chung kết, nhiều chuyên trang đưa Victoria Kjær Theilvig vào top 5 ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2024. Trong các hoạt động bên lề của cuộc thi, Victoria Kjær Theilvig luôn tỏa sáng nhờ vẻ ngoài quyến rũ, rực lửa. Victoria Kjær Theilvig xinh đẹp trên sân khấu chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2024 (Ảnh: Getty Images). Victoria Kjær Theilvig tự tin trình diễn áo tắm (Ảnh: Missosology). Victoria Kjær Theilvig sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, duyên dáng (Ảnh: Miss Universe). Victoria Kjær Theilvig trong hậu trường chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2024 (Ảnh: Miss Universe). Tân Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig sở hữu đường cong hoàn hảo (Ảnh: Instagram). Victoria Kjær Theilvig gây chú ý từ những ngày đầu nhập cuộc Hoa hậu Hoàn vũ 2024 (Ảnh: Instagram). Victoria Kjær Theilvig từng lọt top 20 Hoa hậu Hòa bình 2022 (Ảnh: Instagram). Người đẹp 21 tuổi sở hữu chiều cao 1,72m, ngôn ngữ hình thể uyển chuyển nhờ kinh nghiệm làm vũ công, từng đoạt giải vô địch châu Âu và giải vô địch thế giới (Ảnh: Miss Universe). Victoria Kjær Theilvig là đại diện đầu tiên của châu Âu đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ, tính từ mùa giải năm 2016 (Ảnh: Miss Universe). Your browser does not support the video tag. Phút đăng quang của Hoa hậu Hoàn vũ 2024 https://dantri.com.vn/giai-tri...