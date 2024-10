Vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn núi Ngũ Chỉ Sơn - 5 ngón tay khổng lồ

Những hình ảnh về Ngũ Chỉ Sơn do Chảo Láo Lở ghi lại đã thu hút hàng chục nghìn người yêu thích và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của “đệ nhất hùng quan Tây Bắc” Ngũ Chỉ Sơn là một ngọn núi, và cũng là tên của một xã thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ngọn núi này được gọi là Ngũ Chỉ Sơn vì có hình dáng giống 5 ngón tay hướng thẳng lên trời cao. Khung cảnh của Ngũ Chỉ Sơn vô cùng hùng vĩ, bao la trong dãy Hoàng Liên Sơn, giáp ranh hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Là một người con của xã Ngũ Chỉ Sơn, nơi có ngọn núi Ngũ Chỉ - được mệnh danh là “đệ nhất hùng quan Tây Bắc”, Chảo Lào Lở thường đăng quay, chụp và đăng tải những hình ảnh về vẻ đẹp của quê hương lên mạng. Khung cảnh “đẹp siêu thực” do chàng trai sinh năm 1996 này ghi lại luôn thu hút hàng chục nghìn người yêu thích. Hình ảnh rất đặc trưng của núi Ngữ Chỉ qua ống kính của Chảo Lào Lở. Anh là người dân tộc Dao đỏ. Nghề chính của Chảo Lào Lở là đầu bếp nhưng chàng trai sinh 9X này chụp ảnh và quay phim về phong cảnh rất đẹp. Vẻ đẹp kỳ vĩ không ngôn từ nào lột tả được của Ngũ Chỉ Sơn đã được Chảo Lào Lở khắc hoạ qua từng thước phim. Để chinh phục Ngũ Chỉ Sơn, du khách phải có kinh nghiệm leo núi khá chuyên nghiệp, do cung đường đi còn rất hoang sơ. Hành trình cả đi lẫn về hết khoảng một ngày. Đỉnh Ngũ Chỉ Sơn cao 2.858m. Đây là ngọn núi cao thứ 15 của Việt Nam, là mục tiêu chinh phục của rất nhiều tín đồ leo núi. Nhìn từ đỉnh núi xuống là biển mây mênh mông. Khoảnh khắc mây vờn quanh đỉnh Ngũ Chỉ khiến khung cảnh tựa chốn bồng lai. Chảo Lào Lở rất yêu quê hương mình. Anh cho biết, anh không làm về du lịch. Anh đăng tải ảnh và clip về Ngũ Chỉ Sơn lên mạng với mong muốn nhiều người biết đến vẻ đẹp của quê mình mà thôi. Con đường quanh co tại xã Ngũ Chỉ Sơn. Từ con đường này đi thêm khoảng 5km nữa sẽ đến chân núi để bắt đầu hành trình leo Ngũ Chỉ Sơn. Những góc cua uốn lượn nhìn từ trên cao. Với Chảo Lào Lở, mỗi cung đường, khung cảnh của quê anh đều đẹp tựa tranh. Phía dưới chân núi là những ngôi nhà yên tĩnh của người Dao đỏ. Cuộc sống của người dân nơi đây rất thanh bình và tĩnh lặng. Có đôi khi, nơi đây lại trầm tĩnh tựa một bức tranh thuỷ mặc. Đây được xem là ngọn núi đỉnh cao của tạo hoá. Nó ẩn chứa sức mạnh và vẻ đẹp tuyệt thế của thiên nhiên mà chỉ nơi này mới có.