Vẻ đẹp của Điện Invalides, nơi tổ chức lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides (Les Invalides) ở thủ đô Paris. Vì sao đây là nơi vô cùng đặc biệt của Pháp? Les Invalides được Vua Louis XIV cho xây dựng vào năm 1670, hoàn thành vào năm 1676. Với điều kiện kỹ thuật thời điểm đó, chỉ mất 6 năm để hoàn thành một đại công trình như vậy được xem là nhanh. Hôtel des Invalides chính thức mở cửa vào năm 1678, là bệnh viện và nhà an dưỡng cho các thương phế binh. Sáng kiến ​​này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Louis XIV nhằm bù đắp cho các chiến binh đã phục vụ các chiến dịch quân sự của ông. Trong nhiều thế kỷ, nơi đây đã đóng vai trò quan trọng này. Đến đầu những năm 1900, khi số lượng thương binh đã giảm đáng kể và tòa nhà trở nên quá rộng so với nhu cầu ban đầu, các thương binh được chuyển đến các cơ sở khác ở Paris, mở đường cho việc chuyển đổi địa điểm này thành khu phức hợp như ngày nay. Kiến trúc của Les Invalides là một ví dụ tuyệt đẹp về kiến ​​trúc cổ điển của Pháp, được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư trưởng của Louis XIV là Libéral Bruant. Hằng ngày, quốc kỳ Pháp được kéo lên đỉnh mái vòm lúc 8 giờ sáng và hạ xuống vào lúc chiều. Les Invalides cũng đóng vai trò quan trọng trong một số sự kiện lịch sử quan trọng. Vào ngày 14/7/1789 đỉnh cao của Cách mạng Pháp, lực lượng nổi dậy đã đột nhập vào tầng hầm của tòa nhà, chiếm giữ đại bác và súng hỏa mai. Những vũ khí này sau đó đã được sử dụng trong cuộc tấn công ngục Bastille. Ngày nay, sự kiện này được tổ chức hàng năm như Ngày Bastille – quốc lễ của Pháp. Les Invalides được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, là địa điểm quay phim phổ biến cho các bộ phim và chương trình truyền hình: phim "A View to a Kill" của Ames Bond và loạt phim "Emily in Paris" của Netflix. Trong thế chiến II, nơi đây còn được quân đội Đức sử dụng làm nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược.. Nơi đây cũng được sử dụng để tổ chức tang lễ cấp nhà nước của Pháp, trong đó có lễ tang Tổng thống Charles de Gaulle. 5 điểm nổi bật của Les Invalides Một trong những đặc điểm kiến ​​trúc mang tính biểu tượng nhất của Les Invalides là Dôme des Invalides, được thiết kế và hoàn thành vào năm 1708 bởi kiến trúc sư Jules Hardouin-Mansart, cũng là người thiết kế Cung điện Versailles. Mái vòm cao tới 107 mét, được dát 12kg vàng lá, tạo ra một thứ ánh sáng rực rỡ nổi bật trên đường chân trời Paris. Thiết kế chịu ảnh hưởng của cả phong cách cổ điển và Phục hưng, với các trụ cột, cột trụ và các chi tiết phức tạp. Mái vòm của Les Invalides là một trong những mái vòm cao nhất ở Paris với 107m. Les Invalides là nơi Napoleon Bonaparte an nghỉ. Di hài của ông được đưa đến đây năm 1840, gần 20 năm sau khi ông qua đời, và được đặt trong một chiếc quan tài lớn bằng đá porphyry màu đỏ lưu. Bảo tàng quân sự Musée de l'Armée lưu giữ bộ sưu tập ấn tượng các mô hình 3D về các pháo đài và thành phố của Pháp, được các nhà chiến lược quân sự sử dụng vào thế kỷ 17 và 18. Bảo tàng có đến hơn 500.000 hiện vật trải dài 2.000 năm lịch sử quân sự của Pháp. Trong số này có những vật dụng cá nhân của Napoleon Bonaparte, kể cả chiếc mũ nổi tiếng của ông. Nhà thờ Vòm (Dôme), còn có tên khác là Nhà thờ Saint-Louis-des-Invalides tráng lệ là điểm tham quan nổi tiếng. là nơi lưu giữ một số bức bích họa tuyệt đẹp của nghệ sĩ người Pháp Charles de La Fosse. Trần nhà có bức tranh về Apotheosis của Thánh Louis. Du khách có thể leo lên đỉnh để ngắm toàn cảnh Paris tuyệt đẹp. Nhà thờ này ban đầu được xây dựng để phục vụ nhu cầu tôn giáo của những thương phế binh và hiện vẫn được sử dụng cho các nghi lễ quân sự. Cour d'Honneur là một sân trong tráng lệ đóng vai trò là lối vào chính của cung điện. Sân này được sử dụng cho các cuộc diễu binh và nghi lễ quân sự, thể hiện sức mạnh của quân đội Pháp. Tại đây, du khách thậm chí vẫn có thể nhìn thấy dấu vết đạn đại bác trên các bức tường đã in hằn từ thời Cách mạng Pháp.