Vệ binh quốc gia Mỹ gõ cửa từng nhà tìm nạn nhân bão tuyết ở Buffalo

Lực lượng vệ binh quốc gia của bang New York được điều động tới từng nhà để kiểm tra sức khỏe của người dân trong hạt Erie do lo ngại có người có thể đã tử vong do mất điện trong đợt bão vừa qua.

Theo số liệu cập nhật của hạt Erie, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bão tuyết lịch sử vừa qua ở Mỹ, ít nhất 37 người ở đây đã thiệt mạng do thời tiết cực đoan những ngày qua.