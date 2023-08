VĐV bóng rổ gốc Việt gây sốt khi cùng đồng đội nhảy 'See Tình' ở Hy Lạp

Your browser does not support the video tag.

Thảo Vy nhảy "See Tình" khi du đấu tại Hy Lạp. (Biên dựng: Dĩ An).

"See tình cuối cùng cũng phủ sóng Đại học Gonzaga rồi", "Mở tour vòng quanh thế giới luôn được rồi đó", "Đội này mạnh quá, ai cũng nhảy đẹp"... là một số lời bình luận từ dân mạng.

Đây không phải lần đầu Thảo Vy hòa vào điệu nhảy See Tình. Trước đó, cô và Thảo My gây chú ý khi biểu diễn tại buổi giao lưu người hâm mộ ở TPHCM hồi tháng 7. Vì nhảy lần đầu, cả hai không tránh khỏi sự lúng túng và phải nhờ khán giả nhắc bài.

Sau đó, cặp chị em cùng quay video nhảy cùng bạn bè và đăng tải lên trang cá nhân. Người hâm mộ nhận thấy khả năng vũ đạo của họ có phần cải thiện hơn.

Nổi lên từ năm 2022, cơn sốt See Tình hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ca khúc này dần trở nên quen thuộc với các vận động viên mỗi khi họ ăn mừng bàn thắng trên sân đấu.