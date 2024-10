Vàng thế giới tiếp tục trượt giá

Giá vàng giảm do chịu áp lực từ việc đồng USD mạnh hơn, trong khi người tham gia thị trường chờ đợi biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu kinh tế để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất của Mỹ. Trong phiên giao dịch sáng 8/10, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 2.639,45 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,3% xuống còn 2.658,70 USD. Chỉ số USD dao động gần mức cao nhất trong bảy tuần, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mức 4% lần đầu tiên sau hơn hai tháng. Ở diễn biến khác, Hezbollah đã bắn tên lửa vào Haifa, thành phố lớn thứ ba của Israel, trong khi Israel sẵn sàng mở rộng cuộc tấn công vào Lebanon, đánh dấu một năm kể từ cuộc tấn công của Hamas châm ngòi cho cuộc chiến tranh ở Gaza. Trong bối cảnh chính trị bất ổn, vàng thỏi được xem là khoản đầu tư an toàn. Tim Waterer - nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade - cho biết giá vàng mất đi một số động lực do đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng, nhưng rủi ro giảm giá có thể bị hạn chế bởi các xung đột toàn cầu có lợi cho các tài sản trú ẩn an toàn. Các nhà đầu tư tập trung vào biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed, dự kiến ​​công bố vào thứ tư, tiếp theo là Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ vào thứ năm và dữ liệu Chỉ số giá sản xuất vào thứ sáu. Một số quan chức Fed cũng sẽ phát biểu trong suốt tuần. Trước đó, báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến ​​vào tuần trước thúc đẩy thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường không còn định giá mức giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 của Fed. Có đến 87% khả năng lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản. Giá bạc giao ngay giảm 1,2% xuống còn 31,34 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,6% xuống còn 965,57 USD và giá palladium giảm 2,3% xuống còn 1.000,25 USD. Về thị trường nhiên liệu, giá dầu thô Brent tương lai giảm 1,17 USD, tương đương 1,5%, xuống 79,76 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate tương lai của Mỹ giảm 1,19 USD, tương đương 1,6%, xuống 75,95 USD/thùng. Hai loại dầu đều tăng hơn 3% lên mức cao nhất vào đầu tuần kể từ cuối tháng 8. Giá dầu tiếp nối mức tăng 8% của tuần trước, mức tăng hàng tuần lớn nhất trong hơn một năm. Lý do là thị trường ngại rằng tình hình căng thẳng leo thang có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông. Trạch Dương Theo Reuters