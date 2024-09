Vàng nhẫn lập kỷ lục mới, rút ngắn chênh lệch với SJC khoảng 500.000 đồng

Với mức tăng liên tục trong 3 ngày gần đây đã đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng cao kỷ lục mới là 83 triệu đồng mỗi lượng, đồng thời vàng nhẫn chỉ còn thấp hơn thương hiệu SJC khoảng 500.000 đồng mỗi lượng Một điểm giao dịch vàng tại Hà Nội. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+) Liên tục tăng mạnh, đến đầu giờ chiều nay (25/9) giá vàng nhẫn tại nhiều nơi đã chạm mốc 83 triệu đồng mỗi lượng. Tại thời điểm 13 giờ 45 phút, Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn 999.0 từ 81,90-83,00 triệu đồng/lượng, cộng thêm 700.000 đồng/lượng so với sáng nay và tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước. Tương tự, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá vàng SJC khoảng 400.000 đồng/lượng so với sáng nay và tăng 1.350.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, giá mới từ 81,88-82,98 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Trong khi đó, giá vàng SJC trong chiều nay giữ ổn định. Trước đó, vào sáng qua, thương hiệu này đã tăng 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá mua và bán tại các doanh nghiệp trong nước lên mức kỷ lục mới, từ 81,50-83,50 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Như vậy, mức giá hiện tại, giá vàng nhẫn chỉ còn thấp hơn thương hiệu SJC từ 500.000-520.000 đồng mỗi lượng. Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 2.657 USD/ounce, giảm khoảng 2 USD so với sáng nay. Mức giá này khi quy đổi tương đương 79,05 triệu đồng/lượng, rẻ hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 4,45 triệu đồng/lượng. Đầu giờ chiều nay, Ngân hàng Vietinbank mua vào là 24.390 đồng/USD và bán ra là 24.730 đồng/USD, tăng 30 đồng so với sáng nay. Tuy vậy, Ngân hàng BIDV mua vào là 24.380 đồng/USD và bán ra là 24.720 đồng/USD, giảm 30 đồng so với sáng nay, trong khi Ngân hàng Vietcombank mua và bán từ 24.380-24.720 đồng/USD, giữ ổn định so với sáng nay./.