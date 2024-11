Vàng nhẫn bốc hơi bao nhiêu từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống?

Từ 6-12/11, khi ông Donald Trump trúng cử tổng thống Mỹ, giá vàng thế giới giảm một mạch gần 160 USD/ounce. Trong nước, vàng nhẫn giảm tới 7 triệu đồng/lượng chiều mua, miếng SJC cũng giảm 6,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới và trong nước bắt đầu lao dốc không ngừng kể từ khi ông Donald Trump trúng cử tổng thống Mỹ. Giá vàng giao ngay từ đỉnh cao lịch sử 2.789 USD/ounce đạt được ngày 30/10 đã rơi về mức 2.750 USD/ounce hôm 5/11. Đến ngày 6/11, sau khi có thông tin ông Donald Trump chính thức đắc cử tổng thống Mỹ, giá vàng giảm một mạch, có lúc về gần 2.640 USD/ounce. Sau đó, giá vàng tiếp tục đi xuống. Tới ngày 12/11, giá vàng giao ngay chính thức mất mốc 2.600 USD/ounce. Vào lúc 17h35' ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.591,6 USD/ounce - mức thấp nhất của giá vàng thế giới trong gần 2 tháng qua (kể từ ngày 20/9 đến nay). Như vậy, giá vàng giao ngay đã giảm 158,4 USD/ounce từ sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Còn tính từ mức kỷ lục 2.789 USD/ounce đạt được hồi cuối tháng 10, giá vàng giao ngay đã giảm 197,4 USD/ounce. Giá vàng nhẫn lao dốc. Ảnh: Tâm An Giá vàng thế giới rơi tự do chủ yếu bởi sức mạnh của đồng USD. Cùng với đó, việc dòng tiền đổ dồn vào các kênh rủi ro khác, như thị trường cổ phiếu, thị trường tiền số,... cũng kéo giá vàng đi xuống. Bitcoin liên tục lập kỷ lục mới khi giới đầu tư đổ tiền vào các giao dịch được cho là sẽ hưởng lợi từ chính quyền Donald Trump sắp tới. Trong nước, giá vàng cũng lao dốc không phanh theo đà giảm của giá vàng thế giới. Bắt đầu giảm từ ngày 6/11, nhưng phải đến phiên 7/11, giá vàng nhẫn mới trượt dốc chưa từng có. Mức giảm được điều chỉnh từng giờ, theo diễn biến của giá vàng thế giới. Tính tổng trong ngày 7/11, giá vàng nhẫn của các thương hiệu giảm từ 4,5-6,3 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ 4,35-4,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Đây là mức giảm kỷ lục của giá vàng trong nước trong một ngày từ trước đến nay. Sau khi hồi phục nhẹ ở phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng nhẫn lại được điều chỉnh giảm ở hai phiên giao dịch đầu tuần này. Ở phiên giao dịch đầu tuần (11/11), giá vàng nhẫn của các thương hiệu giảm từ 240.000-300.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua và 190.000-700.000 đồng/lượng ở chiều bán. Ngày 12/11, giá vàng nhẫn lại được điều chỉnh giảm mạnh, có thương hiệu giảm hơn 2 triệu đồng/lượng chiều mua. Chốt phiên 12/11, giá vàng nhẫn tại SJC được niêm yết ở vùng giá 79,9-82,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với mức giá 86,8-88,3 triệu đồng/lượng kết phiên 5/11, phiên giao dịch trước hôm ông Donald Trump tuyên bố đắc cử tổng thống Mỹ, giá vàng nhẫn SJC giảm 6,9 triệu đồng/lượng chiều mua và bốc hơi 5,9 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji chốt phiên 12/11 ở mức 80,5-83,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với mức giá 87,5-88,5 triệu đồng/lượng chốt phiên 5/11, vàng nhẫn Doji đã giảm 7 triệu đồng/lượng chiều mua và 5,3 triệu đồng/lượng chiều bán. Tương tự, giá vàng miếng SJC cũng giảm mạnh sau khi ông Donald Trump đắc cử. Kết phiên 12/11, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 80,5-84 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với mức 87-89 triệu đồng/lượng kết phiên 5/11, giá vàng miếng SJC đã giảm 6,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 5 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Trót "đu đỉnh" giá vàng ở vùng giá cao lịch sử 89-90 triệu đồng/lượng, nhiều người có nguy cơ thua lỗ nặng khi mang vàng đi bán cắt lỗ thời điểm này. Chia sẻ với VietNamNet, chuyên gia tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, thị trường vàng bị tác động mạnh bởi những biến động địa chính trị trên thế giới. Nếu căng thẳng tiếp diễn, giá vàng sẽ tăng trở lại. Áp lực lên giá vàng có thể chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Chuyên gia vàng khuyến cáo, nếu chưa thật sự cần tiền, người dân không nên vội bán vàng, nhất là bán cắt lỗ vì xác suất giá vàng phục hồi là rất cao.