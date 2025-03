Vàng nhẫn 9999 tăng lên 99,5 triệu đồng/lượng

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 26-3 ở mức 3.020,5 USD/ounce, tăng gần 1 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 13 giờ 30 ngày 27-3 (giờ Việt Nam) lên 3.027,9 USD/ounce, tăng gần 8 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 94,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 4,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 5,3 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC tăng 400.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 97 triệu đồng/lượng mua vào và 98,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới đang đi ngang quanh ngưỡng 3.000-3.030 USD/ounce. Theo chuyên gia Kitco, giá vàng có xu hướng mạnh lên trong ngắn hạn, ngay trong tháng 4 tới. Mục tiêu tiếp theo là mức cao nhất trong tuần, 3.042 USD/ounce, tiếp theo đó là 3.050 USD. Ngưỡng kháng cự mạnh là 3.100 USD/ounce.

Theo nhận định của các chuyên gia Kitco, sự bất ổn kinh tế xung quanh mức thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Và trong một môi trường bất ổn, giá vàng luôn có xu hướng đi lên vì nhà đầu tư tăng cường trú ẩn an toàn vào vàng. Tại buổi cập nhật thị trường về Triển vọng kinh tế toàn cầu và Việt Nam 2025 vừa được tổ chức tại TPHCM mới đây, ông Abel Lim - Giám đốc Tư vấn và Chiến lược Quản lý tài sản Ngân hàng UOB (Singapore) nhận định, vàng đóng vai trò là tài sản đa dạng hóa và hàng rào phòng vệ trước nguy cơ tăng trưởng kinh tế chậm lại và những bất ổn trên thị trường. "Nhìn chung, nhu cầu dài hạn đối với vàng như tài sản trú ẩn an toàn được kỳ vọng tiếp tục mạnh mẽ, dự báo giá vàng có thể lên đến 3.200 USD/ounce trong quý I-2026", ông Able Lim dự đoán.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng, hiện giá vàng thế giới đã tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2025. So với dự phóng của UOB là vàng sẽ tăng khoảng 3.000 - 3.100 USD vào năm 2025, nên dư địa tăng của vàng không còn cao, trong khi đó khả năng rủi ro vàng quay đầu giảm sau khi liên tục lập đỉnh thời gian qua là khá lớn. Giá vàng tại Việt Nam hiện đang phản ảnh theo xu hướng của giá vàng thế giới nên cũng sẽ gặp những rủi ro tương tự. Do đó, nhà đầu tư không nên mua đuổi giá vàng trong bối cảnh vàng đã tăng “nóng” vì rủi ro sẽ cao hơn lợi nhuận, ông Able Lim cảnh báo.

NHUNG NGUYỄN