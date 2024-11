Vàng miếng, vàng nhẫn đua nhau tăng dựng đứng

Chỉ sau 24 giờ, giá vàng miếng SJC trong nước tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng , trong khi giá vàng nhẫn tăng 1,4 triệu đồng/lượng. Cụ thể, lúc 10h sáng 20/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 82,7 - 85,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, giá vàng nhẫn có mức tăng cao nhất là 1,4 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá tại Doji là 84,1 - 85,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Còn giá tại SJC tương ứng ở mức 82,7 - 84,9 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tăng mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục hồi phục. Hiện giá vàng thế giới đang được niêm yết trên sàn giao dịch Kitco ở mức 2.640 USD/ounce, tăng thêm khoảng 8,5 USD/ounce so với hôm qua. Ảnh minh họa: Tạp chí Tài chính. Dự đoán về giá vàng thời gian tới, Phó chủ tịch Hiệp hội Vàng Việt Nam Đinh Nho Bảng cho rằng, rất khó đoán định, bởi chịu tác động của giá vàng thế giới. Do vậy, nếu đầu tư vào vàng lúc này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. "Vì thế, cả người mua lẫn người bán cần hết sức thận trọng. Nhà đầu tư nên chờ đến khi giá vàng thế giới giảm và ở mức ổn định rồi mới xuống tiền mua, như vậy sẽ có cơ hội sinh lời tốt hơn", ông Đinh Nho Bảng nói. Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi, cũng cho rằng thị trường vàng luôn tiềm ẩn những biến động khó lường. Việc đầu tư vào vàng trong bối cảnh hiện tại đòi hỏi sự thận trọng và hiểu biết sâu sắc về thị trường. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng, theo dõi sát sao các biến động và có chiến lược phân bổ tài sản hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận và quản trị rủi ro hiệu quả. Hạo Nhiên