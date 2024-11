Van Nistelrooy vẫn để ngỏ khả năng rời Man Utd

Ruud van Nistelrooy thừa nhận không biết gì về kế hoạch nhân sự trong ban huấn luyện mới của Ruben Amorim vì ông vẫn chưa nói chuyện với tân huấn luyện viên của Man Utd. Huấn luyện viên tạm quyền Ruud van Nistelrooy vẫn chưa biết liệu ông có còn làm việc tại Man Utd sau khi Ruben Amorim hoàn thành công việc tại Sporting Lisbon và tới Old Trafford vào ngày 11/11 hay không. Amorim sẽ rời Sporting Lisbon để tiếp quản Old Trafford từ thứ Hai tuần sau và Van Nistelrooy vẫn đang chờ đợi để biết liệu ông có được một vị trí trong đội ngũ huấn luyện mới hay phải rời đi. Van Nistelrooy chưa liên lạc với đồng nghiệp người Bồ Đào Nha và không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Van Nistelrooy đang đảm nhận vị trí huấn luyện viên tạm quyền (Ảnh: Getty). "Không, cho tới lúc này tôi chưa liên lạc với Amorim, chưa có thay đổi gì về điều đó", huấn luyện viên tạm quyền của Man Utd cho biết tại cuộc họp báo cho trận đấu với PAOK tại sân Old Trafford (Anh). Đây là trận đấu thuộc loạt trận thứ tư vòng bảng Europa League, diễn ra vào rạng sáng mai (8/11). Van Nistelrooy nói thêm: "Tôi cũng chưa biết khi nào chúng tôi nói chuyện. Tôi thấy khó để bình luận. Bây giờ tôi đang chờ các cuộc trò chuyện diễn ra , trong khi đó, chỉ có một điều quan trọng nhất đối với câu lạc bộ hiện nay là hoàn thành công việc hàng ngày. Chúng tôi có một trận đấu ở châu Âu. Đó là một đêm châu Âu tại Old Trafford với nhà vô địch Hy Lạp, đội đang đứng thứ hai trong giải đấu của họ. Vì vậy, thành thật mà nói, tôi phải nói rằng mình cảm thấy có trách nhiệm phải làm tốt trong tuần này, đó là công việc của tôi. Nói thế nào nhỉ? Tôi tập trung vào công việc hiện tại. Như tôi đã nói, tôi chào đón Amorim, tôi rất vui khi được giúp đỡ và hỗ trợ ông ấy. Hiện tại mọi thứ là như vậy". Leny Yoro đã tập luyện với Man Utd vào hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi bị gãy xương bàn chân trong giai đoạn trước mùa giải. Van Nistelrooy cho biết hậu vệ trẻ tuổi người Pháp này sẽ cần thêm vài tuần nữa để đạt được thể lực sung mãn. "Yoro đã được chăm sóc rất tốt sau chấn thương từ giai đoạn trước mùa giải. Tương lai còn rất dài, tập luyện cùng câu lạc bộ là khoảnh khắc trọng đại đối với cậu ấy. Đó là lần đầu tiên Yoro trở lại tập luyện cùng đội. Chúng tôi sẽ đưa anh ấy trở lại dần trong những tuần tới và tìm cách đưa anh ấy vào sân thi đấu càng sớm càng tốt", chiến lược gia người Hà Lan nói. Man Utd tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp PAOK (Ảnh: Getty). Van Nistelrooy bác bỏ mọi lo ngại về chấn thương của Marcus Rashford, ông cho biết Tyrell Malacia là cầu thủ có khả năng trở lại sân sớm nhất sau anh là Harry Maguire và Luke Shaw. Ông cho biết: "Các ca chấn thương là những trường hợp khác nhau. Malacia là người tiến gần nhất tới việc trở lại vào thời điểm này. Anh ấy đã tham gia tập luyện cùng đội trong vài tuần nay. Malacia có thể tham gia đầy đủ buổi tập, không có hạn chế nào. Vì vậy, anh ấy ổn và chúng tôi có thể lên kế hoạch để anh ấy làm quen với cảm giác thi đấu, có thể là ở đội U21, nói chung chúng tôi sẽ phải xem xét. Maguire vẫn đang tập phục hồi chức năng và Shaw đang tập ném bóng, giống như hôm nay. Anh ấy đang tiến triển tốt và hy vọng sớm có thể tham gia vào một phần các buổi tập cùng toàn đội".