Van Nistelrooy cho thấy Man Utd đúng đắn khi sa thải Ten Hag

Chỉ ba ngày sau khi Erik Ten Hag bị sa thải, Man Utd đã có chiến thắng ấn tượng 5-2 trước Leicester City. Điều đó chứng minh rằng Man Utd đã đúng khi sa thải Erik Ten Hag. Ruud van Nistelrooy, một cái tên gắn liền với những bàn thắng cho Man Utd, đã có một khởi đầu ấn tượng trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền. Với 36 bàn trong mùa giải đầu tiên và 44 bàn trong mùa giải thứ hai khi còn là cầu thủ, Van Nistelrooy tiếp tục mang lại hiệu quả ghi bàn cho Man Utd, khi đội bóng ghi được 7 bàn trong trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của ông, trong đó có 5 bàn cho Man Utd. Trận đấu này không chỉ là một chiến thắng mà còn là một chuyến đi hoài niệm khi Van Nistelrooy được cổ động viên tại khán đài Stretford End hát vang tên. Những tiếng hô "Ruud" đã đưa người hâm mộ trở lại những năm 2003, một thời kỳ hạnh phúc hơn của câu lạc bộ. Đây là một khoảnh khắc thú vị trước khi nhiệm kỳ của Ruben Amorim có thể bắt đầu. Van Nistelrooy ăn mừng sau khi Man Utd ghi bàn (Ảnh: Getty). Man Utd đã từng trải qua những khoảnh khắc tương tự với các huấn luyện viên tạm quyền như Ryan Giggs, Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick, tất cả đều mang lại cảm giác tốt đẹp trong thời gian ngắn. Sir Alex Ferguson cũng có mặt, lần đầu tiên kể từ khi thông báo ông sẽ mất vị trí đại sứ tại câu lạc bộ, để chứng kiến một trong những cựu cầu thủ của mình dẫn dắt đội bóng. Đối với Erik ten Hag, người đã bị sa thải gần đây, đây là một dịp để Man Utd chứng minh rằng quyết định sa thải là hợp lý. Dưới sự dẫn dắt của Van Nistelrooy, đội bóng trông vui vẻ hơn và tấn công mạnh mẽ hơn. Sự tự tin mới tìm thấy của họ đã thể hiện rõ khi Amad Diallo gần như ghi bàn bằng một cú đá trên không ngoạn mục. Casemiro và Bruno Fernandes là những nhân tố chính giúp "Quỷ đỏ" loại Leicester khỏi Cúp Liên đoàn. Điều đó cho thấy, họ vẫn đang trên con đường tìm tới các danh hiệu trong mùa giải năm nay. Ten Hag từng tuyên bố rằng mùa giải của họ sẽ thành công nếu giành cúp bạc, nhưng ông đã không giúp Man Utd thể hiện được điều đó trong giai đoạn đầu mùa, còn Man Utd dưới sự quản lý của Van Nistelrooy có vẻ tiến gần hơn đến mục tiêu đó. Van Nistelrooy, dù chỉ là một sự bổ nhiệm tạm thời, đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Ông xuất hiện với phong thái của một người quản lý, chiếc áo khoác tối màu lịch sự của anh tương phản với chiếc áo ghi lê đặc trưng của Ten Hag. Man Utd đã thi đấu thanh thoát hơn sau khi Ten Hag ra đi (Ảnh: Getty). Casemiro đã ghi bàn thắng đầu tiên trong thời kỳ Van Nistelrooy tạm quyền, một cú sút tuyệt đẹp từ cự ly 23m. Van Nistelrooy phản ứng vui vẻ, có lẽ không có bàn thắng nào tuyệt vời như thế này trong sự nghiệp cầu thủ của ông. Trận đấu này là một sự đối lập với những ngày tháng tồi tệ dưới thời Ten Hag khi sự u ám, căng thẳng, thậm chí là đen đủi luôn đeo bám đội bóng. Fernandes nhanh chóng ghi được hai bàn thắng trong trận đấu đầu tiên sau khi Ten Hag rời đi. Công nghệ VAR không can thiệp và những lời phàn nàn thuộc về Leicester khi Alejandro Garnacho ghi bàn thắng thứ hai. Fernandes đã kết thúc cơn hạn hán bàn thắng của mình với một cú đá phạt may mắn và một bàn thắng đẳng cấp. Casemiro cũng có bàn thắng thứ hai, một pha băng vào hợp lý và dứt điểm gọn gàng sau khi chính anh đánh đầu từ đường chuyền của Marcus Rashford đưa bóng đập vào cột dọc văng ra. Van Nistelrooy vẫn giữ nguyên đội hình 4-2-3-1 của người tiền nhiệm, tất nhiên Man Utd cũng chưa thực sự "lột xác" khi Altay Bayindir cũng đã để thủng lưới tới hai lần. Vì thế, rõ ràng Man Utd vẫn cần cải thiện nhiều hơn nữa mới có thể đạt được những mục tiêu lớn. Tuy nhiên, phải thấy rằng Leicester chơi đầy nhiệt huyết, nhưng Man Utd đã chơi đầy sức sống và chiến thắng là xứng đáng dành cho các chàng trai của Van Nistelrooy. Điều đó chứng minh việc Man Utd kết thúc công việc của Ten Hag tại Old Trafford là hoàn toàn hợp lý.