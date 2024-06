Vấn nạn kiếm tiền từ livestream 'bẩn'

Theo nhà báo Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, có những streamer đi theo thầy Thích Minh Tuệ có thể kiếm tối đa hơn 60 triệu đồng/ngày. Chính vì số tiền kiếm được, hiện nay nhiều người đưa các nội dung kích thích sự ham muốn của người xem, chà đạp lên giá trị nhân văn, giá trị đạo tức… với mục đích càng kiếm được nhiều view để thu về được nhiều tiền. Đây là hoạt động truyền thông “bẩn”.

Chiều 3/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp với Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an xã Hương Thọ, thành phố Huế, tiến hành làm việc với ông Nguyễn Văn T. (34 tuổi, trú tại xã Thanh Tuyên, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) về hành vi đăng tải các video, thông tin sai sự thật liên quan đến thầy Thích Minh Tuệ.

Theo đó, vào ngày 2/6, kênh YouTube "15s Bình Dương” do ông Nguyễn Văn T. quản lý đã đăng tải các video quay hình ảnh liên quan đến đoàn người đi theo thầy Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên, các video này đăng tải có tiêu đề, thể hiện nội dung "giật tít", "câu view", thông tin sai sự thật.

Cụ thể, kênh YouTube "15s Bình Dương”, do ông Nguyễn Văn T. quản lý, đã đăng tải các video với nội dung: "Huế bị vỡ trận, anh công an bức xúc nói thẳng điều này khi thấy thầy Thích Minh Tuệ đi qua"; "Lực lượng C.A khủng khiếp chặn tất cả phương tiện khi thầy Thích Minh Tuệ đi qua". Ngày 3/6, kênh này tiếp tục đăng tải nội dung “Chị gái dân địa phương cho biết vị trí thầy đang ở đâu, cực căng".