Văn Mai Hương, Tăng Duy Tân dẫn đầu bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh 2023

Về phía nhạc sĩ, DTAP đứng đầu với 7 ca khúc lọt vào bảng xếp hạng, bao gồm: Bo xì bo (Hoàng Thùy Linh), Miền đất hứa (Hoàng Thuỳ Linh, Đen), Người ôm pháo hoa (Đông Nhi), Ý trời (Đông Nhi) và 3 ca khúc nằm trong album Vũ trụ có anh của Phương Mỹ Chi là Đẩy xe bò, Vũ trụ có anh và Bóng phù hoa.

Việc phát hành album Ái đã giúp nữ rapper Tlinh trở thành gương mặt sở hữu nhiều ca khúc nằm trong bảng xếp hạng với 6 bài hát: Xui hay vui, Like this like that (ft Tóc Tiên), Chỉ một đêm nữa thôi (ft MCK), Tình yêu có nghĩa là gì?, Nữ siêu anh hùng và Nếu lúc đó.



Phương Mỹ Chi lần đầu “khuynh đảo” bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh.

2023 cũng là một năm bùng nổ của album và E.P (đĩa đơn mở rộng). Một số sản phẩm có ca khúc lọt vào bảng xếp hạng có thể kể đến như Đại minh tinh của Hứa Kim Tuyền – Văn Mai Hương, Vũ trụ cò bay của DTAP - Phương Mỹ Chi, Không biết nên vui hay buồn của Bảo Anh...