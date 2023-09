Văn Mai Hương: Người ta bảo tôi 'khóc thuê' cho Hứa Kim Tuyền

Your browser does not support the video tag.

Bài Đại minh tinh thuộc thể loại pop orchestra (nhánh pop được sáng tác, hòa âm và biểu diễn theo phong cách nhà hát với dàn nhạc giao hưởng - PV) pha house. Hứa Kim Tuyền mời nhà sản xuất âm nhạc Drum7 - từng phối khí cho nhiều sản phẩm của Hồ Ngọc Hà, Tăng Duy Tân, Phan Mạnh Quỳnh - để tạo không gian âm thanh tiêu chuẩn orchestra.

MV được Khương Vũ đạo diễn có sự góp mặt của 3 diễn viên ở các thế hệ khác nhau: Hồng Đào, Hồng Ánh và Kaity Nguyễn. Tương tự thông điệp "đại minh tinh" trong MV, Hồng Đào từng sống 18 năm chưa từng đón Giáng sinh cùng các con vì bận đi diễn.

Sau nhiều năm làm nghề, Hồng Ánh gặp các vấn đề sức khỏe, thay đổi ngoại hình, nhận ra 'không phải vai diễn nào cũng lộng lẫy, nghề nào cũng có được/mất'. Trong khi đó, Kaity Nguyễn từng trầm cảm vì thành công sớm, vượt qua định kiến để sống cân bằng giữa công việc và đời tư.