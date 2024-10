Văn hóa tiếp ứng thần tượng du nhập vào Việt Nam, bạn trẻ không tiếc 'vung' trăm triệu quảng bá hình ảnh idol

Nửa cuối năm 2024 đã ghi nhận sự bùng nổ của làn sóng "đu idol" nội địa từ các fan Kpop, CBiz... tại Việt Nam. Cơn sốt này không chỉ thu hút sự quan tâm của giới trẻ mà còn thúc đẩy văn hóa ủng hộ nghệ sĩ Việt lên một tầm cao mới, với quy mô và tính bài bản chưa từng có. Sự bùng nổ này được cho là nhờ vào thành công vang dội của hai chương trình âm nhạc đình đám Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Những "anh trai" từ hai chương trình đã nhanh chóng "chiếm sóng" truyền thông và mạng xã hội, làm thay đổi cục diện "đu idol" của các fanclub (FC) tại Việt Nam. Sự nổi tiếng của các nghệ sĩ ngày càng thu hút sự chú ý của công chúng, mở rộng quy mô các FC và tăng cường hoạt động ủng hộ. Văn hóa ủng hộ nghệ sĩ đa dạng, quy mô lớn chưa từng có Những fan vốn trước đây chỉ theo đuổi các idol quốc tế như K-Pop, Jpop, Cbiz, US-UK... giờ đã chuyển sang ủng hộ nghệ sĩ trong nước. Điều này đã mang lại làn gió mới cho văn hóa support (tiếp ứng) thần tượng tại Việt Nam. Với kinh nghiệm "đu idol" từ quốc tế, đặc biệt là từ K-Pop, fan Việt đã góp phần "nâng cấp" cách thức ủng hộ thần tượng. Lần đầu tiên, các FC Việt triển khai hoạt động ủng hộ với quy mô lớn, không thua kém các fandom quốc tế. Họ tổ chức các chiến dịch "cày view" cho MV trên YouTube, tạo ra các "dự án" như chạy màn hình LED quảng bá, gửi xe tải đồ ăn (food truck) tới phim trường hoặc sự kiện, và thậm chí là phát hành các sản phẩm fan-made như album mini và quà lưu niệm độc đáo.

Xe tải đồ ăn (food truck) của FC ca, nhạc sĩ Bùi Công Nam tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. (Nguồn: Fanpage FC Bùi Công Nam)

Xe tiếp ứng của fan dành tặng nam rapper HIEUTHUHAI. (Ảnh: @beiuqh)

Photobooth cực kì đầu tư của FC Kiên Ứng trước thềm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. (Ảnh: Fanpage Phan Cắp Kiên Ứng Nhánh 63448Bờ)

Banner quảng bá cho concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được trưng bày dọc đường, thu hút sự chú ý với thiết kế ấn tượng Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ là dự án tiếp sức của FC nam ca sĩ SOOBIN nhân dịp concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào ngày 19/10 vừa qua. Các fan của nam ca sĩ sinh năm 1992 đã không ngần ngại đầu tư mạnh tay, đưa hình ảnh của giọng ca Phía Sau Một Cô Gái lan tỏa khắp thế giới. Nổi bật trong số đó là dự án quảng bá trên billboard tại Quảng trường Thời Đại (Times Square), Mỹ, cũng như đưa hành trình tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai của SOOBIN lên màn hình quảng cáo lớn nhất Đông Nam Á - SkyLED Thủ Thiêm. Đây là khu vực quảng cáo đắc địa với tầm nhìn lên đến 1km và lưu lượng hơn 1.6 triệu người qua lại mỗi ngày, giúp hình ảnh của SOOBIN chạm đến trái tim hàng triệu người hâm mộ.

Project quảng bá hình ảnh SOOBIN được chiếu tại Quảng trường Thời đại, Mỹ. (Nguồn: Fanpage SBSS Team - Soobin SuperStar)

Dự án đưa hành trình tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai của SOOBIN lên màn hình quảng cáo lớn nhất Đông Nam Á - SkyLED Thủ Thiêm. (Nguồn: Fanpage SBSS Team - Soobin SuperStar) Không khí tại các concert của các nghệ sĩ Việt cũng ngày càng giống với những sự kiện âm nhạc quốc tế. Mới đây nhất, concert Anh Trai Say Hi Day 2 đã diễn ra trong không khí sôi động không kém gì một đêm nhạc của các idol Hàn Quốc. Tại đây, các fan không chỉ được thỏa mãn khi được trao đổi "thẻ bo góc" trực tiếp mà còn thích thú với việc được giao dịch bằng tiếng Việt thay vì tiếng Anh, Hàn như trước kia. Nhiều fan đã chia sẻ sự phấn khích khi trải nghiệm cảm giác "đu idol Việt mà tưởng lạc vào concert idol K-Pop". Một số người không ngần ngại bày tỏ: “Cảm giác lâng lâng khi lần đầu đi concert của idol nước nhà thật khó tả” hay “Mình cũng là fan từ K-Pop quay đầu về Vpop đây”.

2 mascot “hoàng tử” và “cậu út Soobin” của nam ca sĩ SOOBIN khuấy đảo concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Bên cạnh đó, các đại diện FC cũng chuẩn bị hàng loạt quà tặng như quạt in hình, banner nhỏ cầm tay, card bo góc... phát miễn phí cho người hâm mộ tham gia concert. Sự chuẩn bị công phu và quy mô của các dự án này khiến nhiều người nhận xét rằng không khí sôi động tại sự kiện "cứ ngỡ như đang ở Hàn Quốc, Trung Quốc hay Thái Lan". Kỳ vọng vào sự phát triển của nền giải trí Việt Nam Concert Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào ngày 19/10 tiếp tục chứng kiến không khí “đu idol” càng thêm cuồng nhiệt. Hàng loạt xe food truck của fan đã đổ về từ ngày 17/10 để tiếp sức cho các nghệ sĩ và ekip. Mỗi chiếc xe đều được trang trí độc đáo, phản ánh đặc trưng của các nghệ sĩ và fanclub, tạo nên sức hút đặc biệt cho concert.

Những món quà độc đáo mà fan dành tặng cho nghệ sĩ tại concert Anh Trai Say Hi. (Ảnh: @incoldani) Không chỉ dừng lại ở việc trang trí, các fan còn rủ nhau dựng standee, phát quà miễn phí, chạy xe buýt để quảng bá cho thần tượng. Điều này không chỉ thể hiện sự nhiệt huyết của người hâm mộ mà còn khẳng định rằng, fan Vpop hoàn toàn có thể sánh ngang với cộng đồng fan K-Pop về mức độ đầu tư và sáng tạo dành cho thần tượng.

Fan 2 "anh tài" SOOBIN, Duy Khánh quảng bá idol bằng xe buýt 2 tầng Sự chuyển mình trong văn hóa ủng hộ nghệ sĩ tại Việt Nam không chỉ làm tăng sức hút cho các sự kiện âm nhạc mà còn tạo ra cơ hội lớn cho sự phát triển của nền công nghiệp giải trí trong nước. Những dấu hiệu tích cực này cho thấy, Vpop đang từng bước khẳng định vị thế của mình, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ trong nước. Theo Tiền Phong