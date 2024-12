Vận hành Cổng thông tin điện tử cho hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế online

Tại Hội nghị tổng kết của ngành Thuế sáng 19/12, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết: Để tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) kê khai, nộp thuế, Tổng cục đã đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số kể từ ngày 19/12. Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh TMĐT trên nền tảng số đăng ký, kê khai, nộp thuế. Cổng được xây dựng gồm 4 chức năng: Đăng nhập, đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế. Với chức năng đăng nhập, cá nhân đăng nhập bằng tài khoản VneID định danh mức độ 2 do Bộ Công an cấp không cần đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử như trước đây. Bà Nguyễn Thị Lan Anh giới thiệu về lợi ích của Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số. Cổng hỗ trợ người nộp thuế (NNT) đăng ký mã số thuế địa điểm kinh doanh online phục vụ khai thuế đối với doanh thu kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số tự động, nhanh chóng. Sau khi NNT đăng nhập, Cổng sẽ hỗ trợ xác định NNT đã có mã số thuế (MST) chưa, trường hợp chưa có MST Cổng sẽ cấp MST của cá nhân; đồng thời cấp mã địa điểm kinh doanh online; trường hợp có MST, Cổng sẽ cấp mã địa điểm kinh doanh online. Việc khai thông tin đăng ký thuế được hỗ trợ tối đa thông qua việc hỗ trợ điền sẵn một số thông tin truyền từ Bộ Công an trên tài khoản VNeID định danh mức độ 2, NNT chỉ cần nhập hoặc sửa 4 thông tin cơ bản như: Địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, ngày bắt đầu hoạt động, ngày cấp và nơi cấp căn cước công dân. Với các thao tác đơn giản này, NNT sẽ được cấp ngay MST phục vụ cho việc thực hiện nghĩa vụ thuế tại các bước tiếp theo. “Với Cổng này, cho phép NNT liên kết tài khoản ngân hàng dễ dàng, hỗ trợ lập giấy nộp tiền và nộp thuế ngay sau khi nộp tờ khai, không cần chờ hệ thống phải trả thông tin mã định danh khoản nộp (ID) như trước. Ngoài ra, Cổng còn hỗ trợ một số tiện ích như: Truy vấn thông tin nghĩa vụ thuế, tra cứu thông báo của cơ quan thuế và thông tin kết quả xử lý của cơ quan Thuế cho việc cấp mã, kê khai, nộp thuế, hướng dẫn sử dụng Cổng thông qua các video trực quan, dễ thao tác theo”, đại diện Tổng cục Thuế thông tin. Cổng cũng đơn giản hoá thủ tục hành chính cho NNT, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian tuân thủ pháp luật cho NNT theo định hướng của Chính phủ 'lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số'; góp phần 'đẩy mạnh chuyển đổi số Quốc gia, hướng đến chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số' thông qua ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên thông, tự động hóa, an toàn thông tin trong công tác quản lý thuế. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, thu thuế TMĐT khoảng 116.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện đã có 120 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử với số thuế đã khai, nộp trực tiếp qua cổng là 8.687 tỷ đồng, bằng 126% số thu cùng kỳ năm 2023, đạt 174% dự toán. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế):



Luật Quản lý thuế sửa đổi đã được ban hành, trong đó bổ sung nội dung liên quan đến hộ, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng TMĐT, nền tảng số thì tổ chức là nhà quản lý sàn giao dịch TMĐT, nhà quản lý nền tảng số có chức năng thanh toán (bao gồm cả tổ chức trong nước và nước ngoài) và các tổ chức có hoạt động kinh tế số khác theo quy định của Chính phủ thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay, kê khai số thuế đã khấu trừ cho hộ, cá nhân kinh doanh.



Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng TMĐT, nền tảng số không thuộc đối tượng được khấu trừ, nộp thuế thay thì có nghĩa vụ trực tiếp đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế.