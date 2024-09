Ván cược của Suboi

Suboi bỏ qua một loạt rapper có kỹ năng chất lượng hoặc sức hút lớn để “chấm” Shayda từ vòng casting Rap Việt mùa 4. Đây là lựa chọn mang nhiều rủi ro với Suboi. Rap Việt mùa 4 đã thay đổi luật chơi để tăng sự bất ngờ và kịch tính ở vòng Chinh phục. Bên cạnh quyền sử dụng nón vàng để tăng tỷ lệ chiêu mộ thí sinh, các HLV giờ có thêm “khóa vàng” và đặc quyền “lượt chọn đầu tiên” (first choice). Với first choice, 4 HLV sẽ bí mật chọn một thí sinh ngay từ vòng casting. Bản thân các thí sinh sẽ không biết mình là người được chọn, cho đến khi bước lên sân khấu. Sức nặng của first choice sẽ vô hiệu hóa cả khóa vàng và nón vàng. Vì sự bất ngờ này, tập một Rap Việt mùa 4 xuất hiện 2 cú lội ngược dòng ở phút cuối. BigDaddy đã nẫng 7dnight từ tay B Ray. Sau đó, Suboi thành HLV mỉm cười sau cùng vì quyết định trao đặc quyền duy nhất cho nữ thí sinh Shayda. Suboi và thí sinh Shayda. Shayda là ai? Sau tập một của Rap Việt mùa 4, Shayda thành hiện tượng trên mạng. Các khán giả đào xới lại thông tin của thí sinh này, xác định Shayda đã hoạt động âm nhạc từ lâu và đã có một số sản phẩm hút hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube. Dù vậy, đặt Shayda trên bản đồ Rap Việt, đây là cái tên lạ lẫm và không được nhắc đến từ vòng casting Rap Việt mùa này. Suboi trao first choice cho Shayda là quyết định bất ngờ. 7dnight hưởng đặc ân tương tự từ BigDaddy nhưng đây là thí sinh được khán giả nhắc đến nhiều từ đầu. Dàn thí sinh nổi trội đi casting còn có Gill, Robber, Dangrangto, Puppy, Queen.B, Willistic... đều là những rapper đã có thành tích hoặc “nhẵn mặt” trong giới. Để bàn về lựa chọn đầu tiên của 4 HLV khi xem casting, sẽ có rất nhiều kịch bản được vẽ ra nhưng chắc chắn với Shayda là bất ngờ. Trên sân khấu Rap Việt, Shayda trình diễn tiết mục kết hợp giữa rap và melodic rap. Với riêng melodic rap, đây là màu sắc rap thịnh hành ở thị trường nhạc Việt vài năm gần đây. Những rapper chơi hệ melodic sẽ kết hợp giữa rap và vocal (giọng hát), tạo ra giai điệu khi rap. Các khán giả thường nhầm lẫn melodic rap và một đoạn hát thuần túy. Tiết mục của Shayda trước hết bắt tai khán giả vì có sự đan xen nhuần nhuyễn về bố cục giữa tính rap và giai điệu. Nữ thí sinh có nền tảng giọng hát khá tốt, do đó không cần quá nhiều đến hỗ trợ của auto-tune. Tuy nhiên, tiết mục của Shayda có ít sự đặc sắc của rap thuần túy, như flow, delivery và tỉ mỉ về ca từ rap, dẫn đến gây tranh cãi trên mạng. Từ đây, lựa chọn của Suboi cho Shayda bị đặt nghi vấn về khả năng thành công. Niềm tin của Suboi đặt vào Shayda không vì nữ thí sinh này có sức hút lớn, có thể kéo “fame” về đội Suboi, hoặc Shayda có kỹ năng quá vượt trội. Màn trình diễn của Shayda ở vòng đầu tiên thể hiện nữ rapper còn nhiều điểm khuyết, đặc biệt về phần ca từ và viết những giai điệu biến hóa. Điều Shayda có là hội tụ nhiều điểm chung với HLV Suboi. Ngoại hình và chất giọng của Shayda, đâu đó phảng phất hình ảnh của Suboi. Shayda cần bàn tay nhào nặn của Suboi để viết những ca từ “quái”, điên rồ hơn, đi flow khó lường hơn và sự nữ tính, thậm chí xéo xắt khi cần của một nữ rapper. Bốn năm trước, tlinh ở Rap Việt mùa một cũng bắt đầu cuộc chơi bằng một bản rap chân phương. Càng vào trong, tlinh càng lột xác và sự tác động của Suboi ngày càng rõ. Cẩn thận “vết xe đổ” Yếu tố giọng hát của Shayda đang nổi trội hơn kỹ năng rap. Đây chính là thử thách lớn nhất của Suboi khi đưa thí sinh này về đội và huấn luyện cho chặng đường còn lại của Rap Việt mùa 4. Năm ngoái, Quang Anh Rhyder từng có xuất phát tương tự Shayda, cũng là một thí sinh bước lên sân chơi rap, nhưng tiết mục hát nhiều hơn. Rhyder đã hứng chỉ trích dữ dội từ khán giả. Song, quán quân The Voice Kid vẫn lầm lũi đi tiếp nhờ sự bao bọc thái quá của HLV Andree Right Hand. Rhyder đã vào chung kết, bất chấp chỉ trích và là trường hợp chưa có tiền lệ ở Rap Việt. Nếu Shayda đi vào con đường tương tự Rhyder, sự chỉ trích sẽ lặp lại lần 2 và khó để nói trước chuyện gì. Dù sao, Shayda vẫn là thí sinh có tiềm năng cao và đang đi những bước đúng hướng để tạo ra điều gì đó ở Rap Việt và cuộc chơi âm nhạc về sau. Những diễn biến đã qua ở Rap Việt chứng minh các rapper mạnh về giọng hát, theo đuổi trường phái melodic rap đều có cái kết rất sáng. Miễn là tạo ra các tiết mục rõ màu sắc melodic và có sự biến hóa nhuần nhuyễn giữa rap - giai điệu, các thí sinh sẽ có cơ hội gây ấn tượng dễ hơn so với một rapper thuần túy. Thành công của MCK, tlinh, Vsoul đã và đang truyền cảm hứng cho nhiều rapper thử sức với melodic rap. Tại chính Rap Việt hiện tại, JustaTee vẫn hiện diện ở đó và là động lực thành công cho nhiều thế hệ rapper của melodic. Tất nhiên, tại Rap Việt mùa 4, không chỉ có Shayda mà nhiều đối thủ của cô cũng có thế mạnh giọng hát, do đó cuộc chiến sẽ khốc liệt.