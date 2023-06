Valentino Xuân Hè Nam 2024 nêu bật tinh thần trẻ trung, phóng khoáng

Sự tinh tế trong nghệ thuật màu sắc của Piccioli đã nhấn mạnh vào cảm giác về sức sống cá nhân và thái độ tự do đầy lãng mạn. Họa tiết in hoa đã trở thành “ngôi sao” của buổi trình diễn.

Từ những cành hoa duyên dáng “ngự” trên vạt áo hay chạy dọc đường cài cúc cho đến những bản in hoa to tạo điểm nhấn nổi bật trên áo khoác, hay họa tiết hoa nhỏ nhưng nở rộ rõ nét từng bông đầy bắt mắt, tất cả tạo nên một tinh thần rất đỗi thanh lịch, pha nét lãng mạn cổ điển đối với những chiếc áo trơn màu được cắt may tỉ mẩn.

Dù không ngại thử nghiệm những thay đổi mới mẻ nhưng bộ sưu tập Valentino Xuân Hè Nam 2024 vẫn còn thấm đẫm truyền thống và quy tắc của nhà mốt cao cấp. Nhiều thiết kế được tô điểm bằng tông màu sặc sỡ hoặc được bao phủ bởi họa tiết cỡ lớn, như muốn thu hút thật nhiều sự chú ý.

Một số thiết kế có phần cường điệu, một số nghiêng về phong cách nữ tính, và một số hoàn toàn không tuân theo các nguyên mẫu giới tính trong thời trang.

“Những dấu hiệu của quyền lực và thành công cho đến nay đã xác định là khuôn mẫu về sự nam tính. Nhưng tôi tin rằng sức mạnh cũng như quyền lực thực sự nằm ở việc được tự do thể hiện sự mong manh và nhạy cảm của chính bạn” - Pierpaolo Piccioli chia sẻ về ý tưởng mà bộ sưu tập của ông muốn hướng đến./.